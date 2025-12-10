La Diputación de Cáceres acondiciona la carretera que une Casar de Palomero con La Pesga con 1,5 millones de euros

La Diputación de Cáceres acondiciona la carretera que une Casar de Palomero con La Pesga con 1,5 millones - DIPUTACIÓN DE CÁCERES
CÁCERES 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Cáceres, a través de su Área de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, ha concluido las obras de acondicionamiento de la carretera CC-202 (anterior CC-64) de Casar de Palomero a La Pesga, pasando por Rivera Oveja. Se trata de una intervención que ha contado con una inversión de 1,5 millones de euros.
El vicepresidente Tercero y diputado del área, Luis Fernando García, ha explicado que se ha transformado y modernizado el tramo entre dichas poblaciones de una de las carreteras provinciales que aún mantenía la sección histórica, es decir, una calzada de 4 metros de anchura y dos pequeños arcenes de 0,50 metros a cada lado, "sección que fue dotada de firme en los años sesenta del pasado siglo".
Las obras han consistido en el acondicionamiento de los 4 kilómetros del tramo, ampliando la plataforma de la carretera hasta conseguir una anchura de 6,40 metros a lo largo de todo el trazado. Se han sustituido, además, la totalidad de las antiguas obras de drenaje transversal, formadas por exiguas tajeas, instalándose marcos prefabricados, o bien tubos circulares dependiendo de la necesidad de desagüe de cada cauce afectado, y se ha dotado a la carretera del firme adecuado al tipo de tráfico que soporta.
En cuanto a los elementos para la seguridad del tráfico, han sido instalados 1.324 metros de barrera de seguridad metálica de tipo doble onda, complementados por 272 metros de faldón de protección para motoristas.
Las obras se han completado con la renovación de los accesos a fincas colindantes, de tal manera que se han instalado pasos salvacunetas en todos aquellos accesos situados en la margen del desmonte; y en todos, de ambas márgenes, sus primeros metros han sido pavimentados con solera de hormigón.
Además de ello, como obras accesorias, se ha sustituido íntegramente la antigua conducción de suministro de agua potable por otra de mayor diámetro y calidad, que discurre por el margen izquierdo de la carretera entre Casar de Palomero y Rivera Oveja.