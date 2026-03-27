La Diputación de Cáceres adjudica la obra de reparación y reforma de la carretera de acceso a Pizarro

Parte de la carretera de acceso a Pizarro que será reformada por la Diputación de Cáceres - DIPUTAICÓN DE CÁCERES

CÁCERES 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha adjudicado las obras de mejora del acceso a la localidad de Pizarro, pedanía de Campo Lugar, por un importe de 445.273 euros. Estas actuaciones podrán llevarse a cabo gracias al convenio interadministrativo suscrito entre la institución provincial, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) --titular actual de la carretera-- y la Junta de Extremadura, en el que se comprometen a la financiación tripartita y a partes iguales del proyecto.

Las obras se ejecutarán en un tramo de 1,287 kilómetros de longitud, que discurre por la zona sur del núcleo urbano y que conecta la carretera Ex-354 con un camino pavimentado. Estos trabajos consistirán en el ensanchamiento de la vía, que pasará de los 5 metros actuales a 8 metros, preservando las conducciones y acequias que se encuentran en el margen derecha de la carretera.

En cuanto al firme, sobre la capa de rodadura existente se prevé la extensión de una capa de zahorra artificial, con funciones de refuerzo, según informa la diputación cacereña.

Si bien la carretera cuenta con señalización, esta está muy envejecida por lo que se procederá a su reposición y a la instalación de balizamiento y protecciones. Las obras deberán ejecutarse en el plazo de 6 meses, y han sido adjudicadas a la empresa Actuaciones para el Medio Ambiente y Rural SL (AREX).