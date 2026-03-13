La Diputación de Cáceres añadirá "esfuerzos" a los 100.000 euros ya presupuestados a favor de Palestina

La directora de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados, UNRWA, Raquel Martí, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en la reunión. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha trasladado a la directora de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados, UNRWA, Raquel Martí, el compromiso de la institución provincial con la causa palestina.

De esta forma, además de los 100.000 euros ya contemplados en el presupuesto de la institución para este año, el presidente ha asegurado que se va a seguir haciendo esfuerzos, "multiplicar lo que sea posible" dentro de su capacidad para apoyar a quienes están "trabajando en terreno, porque esto trasciende al pueblo palestino, esto es una causa de humanidad".

Así, ha asegurado que la Diputación seguirá abierta a nuevas vías de colaboración en materia de ayuda humanitaria, tanto con UNRWA como con otras organizaciones y asociaciones que trabajan sobre el terreno, entre ellas UNICEF o entidades solidarias de la propia provincia.

"¿Alguien se imagina que se hubiera bombardeado el País Vasco porque ETA existía?", ha preguntado Morales, quien ha añadido es "lo que está ocurriendo. "Es algo terrible y fuera de sentido común por lo que el compromiso de la diputación va a seguir estando al lado de las causas justas".

En este sentido, Raquel Martí ha apuntado que la nueva ayuda de 100.000 euros, en este caso, se va a destinar, de manera especial, a la salud en los campamentos de refugiados de Líbano, que "están siendo bombardeados por Israel" al sur del río Litani.

Así, por parte de UNRWA se trabaja para abrir refugios y poder acoger a la población desplazada, así como para mantener los servicios públicos dentro de los campos de refugiados como la salud, la distribución de agua potable, el saneamiento y otros servicios.

Martí ha agradecido el apoyo que la institución provincial viene manteniendo con la agencia, "no solo económicamente, sino también políticamente", especialmente en un "momento complicado" para su labor humanitaria, indica la diputación provincial en una nota de prensa.

La reunión ha servido, en definitiva, para reforzar la colaboración entre la Diputación de Cáceres y UNRWA y para reiterar el compromiso de la institución provincial con las iniciativas de cooperación y ayuda humanitaria dirigidas a las poblaciones más vulnerables.