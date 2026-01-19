La Diputación de Cáceres apoya a la Asociación de Criadores de Blanca Cacereña para garantizar el futuro de la raza

Archivo - Ejemplar de Blanca Cacereña - R.BARRANTES - Archivo

CÁCERES, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería de la Diputación de Cáceres, Angélica García Gómez, ha mantenido este lunes una reunión con representantes de la nueva directiva de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de raza Blanca Cacereña, con el objetivo de abrir nuevas vías de colaboración y trabajo conjunto para la conservación y promoción de esta raza autóctona.

Durante el encuentro se han abordado distintas líneas de actuación encaminadas a dar visibilidad a la Blanca Cacereña, una raza bovina incluida en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España como raza autóctona amenazada, y a fomentar la incorporación de nuevos criadores que contribuyan al aumento del número de ejemplares.

Entre las propuestas tratadas destaca la búsqueda de apoyo institucional para la participación en ferias ganaderas, como herramienta clave para difundir las características de esta raza, su alto valor productivo y la excelente calidad de su carne, así como para impulsar su conocimiento entre profesionales del sector y el público general.

En nota de prensa, la Diputación de Cáceres recuerda que cuenta actualmente con alrededor de 50 ejemplares de Blanca Cacereña en la Finca de Haza de la Concepción, en el término municipal de Malpartida de Plasencia, una explotación ganadera en la que se está trabajando de forma "intensa" en el saneamiento del ganado y en la implantación de nuevas medidas de bioseguridad, con el objetivo de garantizar la salud animal y la mejora del manejo de la raza.

"Vamos a estar, como lo hemos venido haciendo, apoyando a las ganaderas y ganaderos en los momentos difíciles y queremos contribuir a la consolidación de las ganaderías autóctonas", ha señalado la diputada.

García ha subrayado, igualmente, que la Blanca Cacereña destaca por su gran rusticidad y por una calidad de carne excelente, pero ha sido desplazada por otras razas o por cruces, por lo que el reto pasa por la mejora genética, la variabilidad y la pureza de estos animales, una labor en la que está centrado el personal del Servicio de Agricultura y Ganadería de la diputación.

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de raza Blanca Cacereña está integrada por 23 ganaderos y ganaderas, que manera conjunta suman alrededor de un millar de cabezas de esta raza en Extremadura. El Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España incluye a la raza bovina Blanca Cacereña en el listado de razas autóctonas amenazadas.