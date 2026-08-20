La Diputación de Cáceres apoya a las asociaciones que mantienen viva la cultura extremeña fuera de la región

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido a miemrbos de la Asociación Cultural Extremeña Zurbarán, con sede en Badalona (Barcelona). - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido a María Ángeles Pino, presidenta de la Asociación Cultural Extremeña Zurbarán, con sede en Badalona (Barcelona), y a José López León, presidente de Honor, a quienes ha trasladado su compromiso de continuar colaborando y apoyando a las asociaciones que, dentro y fuera de Extremadura, dedican su tiempo y esfuerzo a mantener viva, poner en valor y difundir la cultura extremeña.

Durante el encuentro, Miguel Ángel Morales ha destacado la importante labor que desarrolla la asociación en la defensa y promoción de la identidad extremeña. En este sentido, ha valorado el papel que desempeñan las casas y asociaciones extremeñas como espacios de encuentro y de unión entre territorios.

Estas asociaciones contribuyen a mantener los vínculos entre quienes tuvieron que dejar Extremadura y sus lugares de origen, al tiempo que generan nuevos lazos entre Cataluña y Extremadura, "dos pueblos y dos regiones que tienen muchas cosas en común", ha dicho Morales, que ha incidido en que estas asociaciones "son fundamentales" para que las nuevas generaciones de extremeños y extremeñas que viven fuera de la región conozcan y mantengan sus raíces, tradiciones y patrimonio cultural.

La relación entre la Diputación de Cáceres y la Asociación Cultural Extremeña Zurbarán viene respaldada, además, por el reconocimiento que la propia asociación realizó al presidente de la institución provincial, quien recibió de manos de su directiva el galardón 'Extremeño del Año' por su apoyo a la cultura y a la diversidad.

Entre las iniciativas que desarrolla anualmente la asociación destaca el Certamen Internacional de Pintura Zurbarán, una convocatoria de reconocida tanto a nivel nacional como internacional y que constituye uno de los principales referentes culturales de la entidad.

Durante la reunión, el presidente de la Diputación de Cáceres ha agradecido a la directiva su trabajo constante y su compromiso con Extremadura, al tiempo que ha destacado que "mantener nuestras raíces, nuestra cultura y nuestra identidad allá donde estemos es también una forma de construir provincia y de fortalecer los vínculos entre extremeños y extremeñas".

Morales ha reiterado la voluntad de la Diputación de Cáceres de seguir acompañando a las asociaciones y colectivos que trabajan para que la cultura extremeña trascienda fronteras y continúe presente y viva en todos aquellos lugares donde existe una comunidad extremeña.