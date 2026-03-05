La Diputación de Cáceres apoya el ciclismo con el patrocinio del equipo Kazajoz Petrogold Extremadura XCO

La Diputación de Cáceres apoya al ciclismo con el patrocinio del equipo Kazajoz Petrogold Extremadura XCO - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, a través de su Servicio de Deportes, continúa apoyando a jóvenes deportistas de la región y en esta ocasión se une al equipo patrocinador del club ciclista Kazajoz Petrogold Extremadura XCO, que este año da un paso importante convirtiéndose en el primer equipo UCI de MTB Olímpico (XCO) en Extremadura.

El equipo UCI de este club --aquellos que participan en pruebas internacionales y compuesto por 6 ciclistas de distintos puntos del país-- se encuentra esta semana preparándose en Cáceres para la prueba nacional que disputarán el 7 y 8 de marzo en Candeleda (Ávila).

Ciclistas y entrenadores han sido recibidos por el diputado provincial de Deportes, Pablo López, quien les ha deseado "muchos éxitos para las distintas competiciones que tienen por delante a lo largo de este año". También han estado presentes tres jóvenes cacereños integrantes de la Escuela de Ciclismo Kazajoz, que cuenta con sede en Cáceres desde el pasado mes de septiembre.

Uno de ellos, Darío Barroso, ha explicado que lleva desde los 5 años practicando ciclismo y que la entrada en la Escuela ha supuesto un gran cambio "no me había tomado antes tan en serio el ciclismo y ahora lo estoy disfrutando y estoy muy cómodo". El joven ciclista ha agradecido a la institución provincial el apoyo al club y a las y los deportistas extremeños.

El proyecto cuenta con un equipo nacional como cantera de 11 corredores que lo forman 5 chicas y 6 chicos -4 de ellos de la provincia de Cáceres- a los cuales se les darán oportunidades en competiciones superiores a aquellos que vayan evolucionando a lo largo de la temporada.

"Desde el inicio, apostamos por el talento joven y acompañamos a corredores junior en competiciones nacionales de alto nivel", ha apuntado el director equipo nacional Kazajoz Petrogold Extremadura XCO, Josemi Jiménez. "Nuestro equipo nace con la vocación de promover el deporte, la vida saludable y el orgullo por nuestras raíces, inspirando a jóvenes y aficionados al ciclismo de todo el mundo", ha concluido.