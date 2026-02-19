La Diputación de Cáceres apoya la creación del Centro de Interpretación del Mundo Vetón en Segura de Toro

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, visita Segura de Toro - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

SEGURA DE TORO (CÁCERES), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, acompañado del vicepresidente tercero de Agenda Provincial, Fernando García Nicolás, ha visitado este jueves la localidad de Segura de Toro, en pleno Valle del Ambroz, donde se ha comprometido con el alcalde, César Martín, en apoyar la creación de un Centro de Interpretación del Mundo Vetón.

El alcalde les ha mostrado el espacio recientemente adquirido por el ayuntamiento para tal fin. Se trata de un lagar junto al antiguo molino, que será recuperado para acoger ese centro, que pretende ser también un centro de recepción de visitantes con la posibilidad de ubicar una colección museística etnográfica.

"Es importante para un pueblo pequeño como este contar con la ayuda de la diputación porque sin su compromiso nos sería muy difícil llegar a todo, y este centro, sin duda, será un repulsivo, un motor económico y social, que dinamizará no solo el pueblo sino la comarca", ha señalado el alcalde.

El presidente ha podido ver el lagar que sería comunicado también con un antiguo lavadero, que quiere recuperar el ayuntamiento. "Ayudar y financiar iniciativas como estas -ha apuntado Miguel Ángel Morales-, que además nacen del territorio, dan sentido a las políticas de la diputación, porque son iniciativas que suponen un motor económico para la zona, genera empleo, ayuda a fijar población al territorio".

CARRETERA AFECTADA

Morales ha aprovechado la visita para conocer la necesidad del arreglo de un punto de la carretera CC-218, justo a la entrada del pueblo, que se ha visto afectado por las últimas lluvias, y en cuya reparación colaborará también la institución provincial, "porque para eso estamos, para solucionar problemas y, sobre todo, problemas sobrevenidos, como puede ser este".

El diputado, por su parte, ha recordado que ya está en ejecución una fase de las obras de la CC-218 con una conexión peatonal entre Segura de Toro y Casas del Monte, y en breve saldrá a licitación la siguiente fase.

Inversiones todas ellas que contribuyen a poner en valor los recursos turísticos del Valle del Ambroz, ha añadido el presidente, "con un potencial enorme", apuntando a la afluencia de visitantes que recibe a lo largo del año, y de manera especial durante el otoño, teniendo en cuenta también el distintivo del Otoño Mágico como Fiesta de Interés Turístico Internacional.