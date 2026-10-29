La Diputación de Cáceres aprueba 5,7 millones de euros en ayudas e inversiones para reforzar los servicios rurales

Pleno de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado este jueves, en su sesión ordinaria del mes de octubre, más de 5,7 millones de eros en ayudas e inversiones destinadas a reforzar los servicios rurales, de los que 3 millones son para obras y mejoras en los municipios, y un millón para impulsar la digitalización de la provincia, además de otra partida de 300.000 euros para la contratación de personal técnico de urbanismo en las mancomunidades.

La portavoz del Gobierno provincial y vicepresidenta Primera, Esther Gutiérrez, ha detallado que un total de 3.011.174 euros están destinados a entidades locales de la provincia para la ejecución de obras e inversiones, subvenciones a mancomunidades para contratación de personal, subvenciones para impulsar comunidades energéticas, o la realización de obras del nuevo campo de tiro en El Cuartillo.

Entre estas ayudas e inversiones, Gutiérrez, ha destacado, "por la importancia y lo que supone para los municipios y ayuntamientos", la aprobación de 300.000 euros para contratar a personal técnico en las Oficinas Urbanísticas de nueve mancomunidades mancomunidades como las de Sierra de San Pedro, de Montánchez, Gata, La Vera, Valle del Jerte, Campo Arañuelo, Tajo-Salor, Riberos del Tajo y Rivera de Fresnedosa.

"Estas oficinas son una herramienta fundamental para acompañar a alcaldes y alcaldesas en su planificación, gestión y asesoramiento jurídico integral en materia de urbanismo", ha resaltado la portavoz, que ha ha explicado que esta aportación es "excepcional" para "no dejar abandonados a los ayuntamientos de la provincia", tras la decisión de la Junta de Extremadura de retirarse del convenio de colaboración para ayudar al mantenimiento de personal técnico de urbanismo en las mancomunidades.

Gutiérrez ha incidido en que la competencia en materia de vivienda es de la Junta de Extremadura, por lo que de cara al año que viene "habrá que buscar una solución". "Aunque entiendo que todas las administraciones deberíamos ser responsables de nuestras competencias", ha enfatizado.

Además de esta partida, se han aprobado otras con destino a la convocatoria de subvenciones de comunidades energéticas y realización de obras del nuevo campo de tiro en El Cuartillo. En este apartado destacan también actuaciones en la vía pública de Moraleja; la adecuación del vial de acceso al cuartel de la Guardia Civil de Nuñomoral; o mejora de dependencias municipales en San Gil y Jerte.

Otras de las inversiones importantes que se han aprobado en este pleno han sido la destinada a la adquisición de equipamiento y licencias informáticas y la aportación al convenio con Red.es para la implantación de soluciones tecnológicas que contribuyan al desarrollo económico y productivo del territorio. El importe alcanza los 950.000 euros.

En materia de políticas sociales se ha dado el visto bueno a un total de 62.000 euros destinados a la entidad Novaforma, para la adquisición de un vehículo adaptado para el transporte de personas con discapacidad (30.000 euros) y a cubrir gastos corrientes de tres entidades que trabajan en el ámbito de las políticas sociales como Aspace, para un programa de integración por el deporte; Eqlualtech, para el proyecto Embajadores, y Fexas, para el proyecto Reconectando.

OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

En cuanto a subvenciones con carácter nominativo a favor de entidades locales de la provincia para la ejecución de inversiones y obras, se han aprobado 319.390 euros, de los que se beneficiarán un total de 18 municipios de la provincia, ademas de la Mancomunidad de Servicios Los Cuatro Lugares.

Algunos de los proyectos son el equipamiento y acondicionamiento de salón municipal de Alcuéscar; obras en redes de abastecimiento de Cabezuela del Valle; arreglo del parque infantil de Fresnedoso de Ibor; adecuación de una fuente ornamental en Perales del Puerto; obras en el velatorio municipal de Santiago del Campo, o un gimnasio municipal en El Gordo, entre otros muchos.

Para asociaciones sin ánimo de lucro, entidades privadas y entidades locales para gastos corrientes se han aprobado un total de 166.750 euros que se destinarán al Ayuntamiento de Albalá para la celebración de las Ferias Agroganaderas; a Cabezabellosa para las IX Jornadas del Cabrero; para el Ayuntamiento de Piornal para la Fiesta La Toñá o para la adquisición de un vehículo por parte del Ayuntamiento Villasbuenas de Gata.

En materia de deportes, se ha dado luz verde a 113.000 euros para ayudas a la Federación Extremeña de Atletismo que recibirá 50.000 euros para el XLII Trofeo Diputación Cáceres Campo a Través y el viaje al Cross Nacional. Se subvencionan 18.000 horas al Motor Club Villafranca. para la organización del Rally de Cáceres o 4.000 euros para la empresa Avilarive SL, que organiza la XI Carrera Solidaria Kini Carrasco.

Por otra parte, dentro del convenio interadministrativo entre las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz se han aprobado 400.000 euros para la realización de obras en carreteras limítrofes. En este caso será la intervención para el ensanche y mejora de la carretera que va de Salorino al límite con la provincia de Badajoz y hasta la localidad pacense de San Vicente de Alcántara. El convenio contempla partidas plurianuales hasta 2029, con un total de 5 millones de euros entre las dos diputaciones.

Para entidades sin ánimo de lucro y entidades locales que desarrollen actividades deportivas irán destinados 29.000 euros entre los que destacan 14.000 euros para la Real Federación Española de Fútbol; o 7.000 euros para ayudar al Colegio Oficial de Abogados de Cáceres en la organización del XX Congreso de Derecho Deportivo.

El Pleno de la diputación cacereña ha aprobado también inversiones extraordinarias en entidades locales para atender situaciones puntuales con una cuantía total de 155.000 euros, que se destinarán en la reparación de humedades en el pabellón deportivo de Madrigalejo. También han salido adelante 95.904 euros destinados a obras en dependencias municipales de Valdastillas.

Y, en lo referente a diversas actuaciones incluidas en los Planes de Actuación Integrados (PAI), zona sur, noroeste, nordeste, este y Trasierra-Tierras de Granadilla de la provincia de Cáceres, se han aprobado 302.681 euros.

Cabe recordar que el Pleno ha comenzado, como es habitual, con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista del último mes, un acto que también se ha dedicado a las víctimas del accidente de tren en Urda (Toledo).