La Diputación de Cáceres aprueba una ayuda de 30.000 euros a Novaforma para la adquisición de un vehículo adaptado

Archivo - La vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, visita las instalaciones de Novaforma - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha aprobado una ayuda de 30.000 euros para que la asociación de atención e integración de personas con discapacidad intelectual Novaforma pueda comprar un un vehículo adaptado con el objetivo de facilitar el transporte de los usuarios de este centro ubicado en la capital cacereña y que atiende a más de 150 personas, entre la residencia, el centro de día y el centro ocupacional.

Algunas de de estos usuarios, en torno a 20, llegan desde Aliseda, Miajadas, Malpartida de Cáceres, Santiago del Campo o Casar de Cáceres, entre otros puntos, por lo que podrán ser transportadas hasta el centro con el nuevo vehículo, que también servirá para desplazamientos a zonas rurales de la provincia donde se desarrollan actividades como exposiciones, teatro y otras iniciativas en las que la asociación trabaja.

Para conocer la labor de Novaforma de primera mano, la vicepresidenta Primera de Territorio de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha visitado las instalaciones ubicadas en la Ronda de la Pizarra, donde ha ha reiterado la voluntad de seguir colaborando con la entidad, al tiempo que ha subrayado la importancia y la necesidad de entidades como esta, que nació en 1970 del empeño de madres y padres de personas con discapacidad intelectual para promover su integración personal, laboral y social.

En su labor por integrar a estas personas se enmarcó la participación en la última edición de JATO, el Encuentro de oportunidades en el Medio Rural, que organiza cada año la Diputación de Cáceres con la participación de todas las comarcas de la provincia y que supuso para los usuatios de Novaforma "una maravillosa experiencia".

"Fue fantástico porque implicasteis a las personas con discapacidad intelectual, les disteis visibilidad", le han trasladado a la vicepresidenta responsables de la asociación como María Carmen Hoyas, del Centro de Día; Francisco Indias, del Centro Ocupacional, o la trabajadora social Débora Ávila.

Gutiérrez ha indicado que su participación en JATO "es solo un ejemplo del trabajo que hace la diputación para llegar a una integración real, y para ello es necesaria esta coordinación entre las administraciones y las entidades de este tipo, porque tenemos la obligación de trabajar para garantizar la igualdad".

La ayuda de 30.000 euros para el vehículo adaptado se suma a la línea de ayudas de 300.000 euros que tiene en marcha la diputación cacereña para facilitar el transporte a distintos colectivos con la adaptación de vehículos de entidades sociales o la de taxis rurales.

Una convocatoria a la que han podido acceder la asociación APTO de Navalmoral de la Mata; Asindi Plena Inclusión de Alcántara; Aspainca de Cáceres; Afeava Alzheimer Ambroz y Tierras de Granadilla; Placeat de Plasencia; Cocemfe de Cáceres y Alzhei-Cáceres para su delegación en Trujillo.