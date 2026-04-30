La Diputación de Cáceres aprueba más de 22 millones de euros para impulsar inversiones en los municipios

Pleno de la Diputación de Cáceres guardando un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la violencia machista - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha celebrado este jueves el Pleno ordinario del mes de abril en el que se han aprobado más de 22 millones en diferentes áreas para impulsar inversiones para mejoras de infraestructuras en los municipios o en la red viaria provincial como "escudo" y "motor" del desarrollo del mundo rural.

"Es una demostración más de que la diputación sigue destinando todos sus esfuerzos y su dinero a la viabilidad del medio rural, a que nuestros pueblos sean sinónimo de prosperidad, de oportunidad y, por supuesto, de futuro", ha señalado la vicepresidenta Primera, Esther Gutiérrez, en la rueda de prensa previa a la sesión plenaria.

Dentro del plan de inversiones en carreteras incluidas en la red viaria provincial se ha dado luz verde a una modificación para incrementar en 633.000 euros una decena de expedientes de obras, como ha explicado el vicepresidente Tercero de Fomento, Luis Fernando García Nicolás, por la subida de algunos materiales como el betún --esencial para el asfaltado de las carreteras-- debido a la guerra de Irán, por lo que se actualiza el precio con una subida de un 10%.

Además, se ha aprobado el incremento de la ejecución de una pasarela peatonal por encima del río Ambroz en Aldeanueva del Camino, que se había presupuestado en 200.000 y pasa a 280.000 euros, y la ejecución de un paseo peatonal en Herguijuela, que pasaría de 500.000 a 600.000 euros

También se han aprobado 500.000 euros destinados a reparar los daños ocasionados en la carretera CC-428, tramo de Logrosán a Berzocana en el punto kilométrico 7,500. Se trata del socavón originado por el hundimiento de la vía el pasado 12 de febrero ante el deslizamiento de un talud que arrastró unos 30 metros de calzada debido a las fuertes lluvias y por el que cayó un vehículo con una ocupante que no sufrió daños graves. En estos momentos se está ya trabajando y se espera que en el mes de junio esté concluida la obra.

Dentro del plan extraordinario para atender situaciones puntuales no incluidas en planes provinciales de inversión y que obedecen a situaciones puntuales de carácter sobrevenido, se ha aprobado un total de 338.335 euros destinados a las localidades de Madrigalejo, Ladrillar, Cabezo, Robledollano, San Martín de Trevejo y Tiétar.

También se ha dado luz verde a la aprobación inicial de la Agenda Provincial que sitúa el reto demográfico en el centro de su estrategia y una serie de proyectos europeos como el que busca posicionar la zona fronteriza entre España y Portugal como un referente de ecoturismo, gestionando recursos hídricos para experiencias responsables.

La Diputación de Cáceres ha aprobado el compromiso de gasto plurianual (2026-2027-2028) que será financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el 75% y con fondos propios de la Diputación en un 25%. El total del presupuesto es de 257.113 euros, de los que la institución provincial aporta 64.278.

También se ha aprobado la aportación a la puesta en marcha de un ciclo senderos en el Algarve-Alentejo-Anadalucía-Extremadura que cuenta con un presupuesto total de 400.000 euros, de los que la diputación cacereña aportará 100.000. Y también se ha llevado a pleno la aportación plurianual para la realización de refugios climáticos. El total del presupuesto es de 150.272 euros, de los que 37.568 serán aportados por la diputación cacereña.

POLÍTICAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN

En el apartado de subvenciones nominativas se ha dado luz verde a 4,3 millones de euros --2,3 millones más que en el ejercicio económico anterior-- que irán destinados a un total de 61 municipios para reformas de diferentes instalaciones municipales, centros de mayores o mejora de caminos municipales.

La portavoz y vicepresidenta primera Esther Gutiérrez ha destacado la importancia de esta partida destinada a proyectos generadores de empleo y que faciliten la vida en el mundo rural.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres Miguel Ángel Morales ha querido destacar la voluntad de alcaldesas y alcaldes de la provincia para asentar población, garantizar servicios públicos de calidad para que la gente pueda vivir con el mayor confort posible.

Además, se destinan 8.020 euros a los ayuntamientos de Acehúche y Piornal para la participación de Las Carantoñas y El Jaramplas en el festival Vibo Mask y a la Asociación Empresarial de Coria y Comarca (Asecoc) para la Feria Multisectorial.

Destinadas a políticas sociales se han aprobado 120.00 euros que se repartirán las asociaciones Padres y Madres Taller Ocupacional APTO; Plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual (Asindi); Padres para la integración en Cáceres (Aspainca), y a Familiares y enfermos Alzheimer y otras dolencias Valle del Ambroz para la adquisición de vehículo adaptados.

Para la ejecución de inversiones y obras de las entidades locales se destinan 142.000 euros para los ayuntamientos de Azabal (caminos vecinales), Galisteo (redes de abastecimiento), Millanes de la Mata (instalaciones eléctricas en alojamiento turístico), Pedroso de Acim, (caminos vecinales), Salorino (dependencias municipales), Sierra de Fuentes (mejoras en cementerio municipal), Tiétar (caminos vecinales) y Torrecilla de los Ángeles (Casa Consistorial).

Destinado a entidades sin ánimo de lucro con fines culturales y de política social y de Memoria Democrática se aprueban un total de 170.885 euros, de los que 100.000 euros irán al convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para la investigación, localización, exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo en el cementerio de Cáceres y Conquista de la Sierra. Y para gastos corrientes de entidades locales se han reservado 93.160 euros.

MANIFIESTO CIUDADANO POR UNA IA ÉTICA

El Pleno ha finalizado con la lectura del 'Manifiesto Ciudadano por una IA ética' elaborado por la Red Sénior dentro del programa 'IA Sénior' que impulsa la Diputación de Cáceres. El presidente Miguel Ángel Morales, que asistió a la clausura del proyecto el pasado 9 de abril, se comprometió a llevar el manifiesto al pleno de la institución provincial y hacérselo llegar al Gobierno y a todas las instancias que tengan capacidad de regular la normativa que deben cumplir las empresas.

Como viene siendo habitual, la sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio en repulsa a los asesinatos por violencia machista sucedidos en el último mes y para mostrar su solidaridad con las víctimas y sus familias. "Un minuto que ojalá no tengamos que tener que hacer porque, de una vez por todas, se erradiquen estos asesinatos" ha señalado el presidente Miguel Ángel Morales.