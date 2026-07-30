La Diputación de Cáceres aprueba más de 1 millón de euros para la mejora de la red viaria provincial

Pleno de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación Provincial de Cáceres ha aprobado destinar más de 1 millón de euros para la mejora de la red viaria provincial con el objetivo de actualizar el presupuesto de alguna de las actuaciones por el incremento de los precios debido a la guerra de Irán.

Por este motivo, se han aprobado para el ejercicio 2026, 1.030.000 euros para el acondicionamiento de trazado y dotación de zonas de aparcamiento en la carretera CC-115, de Descargamaría al límite con Salamanca por Robledillo de Gata, y para el acondicionamiento del trazado de la carretera CC-235, de la EX-203 a la EX-213 por Gargüera.

Además, se ha aprobado un incremento de 70.000 euros para el acondicionamiento del trazado y la vía peatonal de la CC-415, de la A-5 a Herguijuela por Santa Cruz de la Sierra, con lo que el presupuesto total para esta intervención ascendería a 470.000 euros.

Otro de los puntos a los que se ha dado luz verde es a la financiación bianual 2026-2027 del acceso al polígono industrial Las Habazas en Malpartida de Plasencia con un importe de 50.000 euros para el presente ejercicio.

En el capítulo de subvenciones nominativas a entidades sin ánimo de lucro y otras entidades privadas con fines culturales y deportivos se ha aprobado un total de 620.852 euros, según ha informado la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Destacan en este apartado 260.000 euros para empresas y autónomos del sector de producción cinematográfica y audiovisual y 100.000 euros para la Asociación La bicicleta de Elliott, proyecto de Cáceres Film Comisissión Territorio Cine.

También figuran inversiones en el campo de fútbol del Club Deportivo Coria con 200.000 euros; 13.250 euros para el Club de Vela Barlovento para la celebración del I Trofeo Ibérico de Aguas Interiores Optimist 2026; 14.500 euros a la escuela de formación de educadores Papiroa para el campus de valores democráticos y 10.132 euros a la Asociación Esjusticia para el, proyecto lugares de Memoria en Cáceres.

La portavoz y vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha destacado el compromiso de la institución provincial en su apuesta por el talento, además de destacar los "criterios objetivos", de "reparto igualitario, proporcional" con los que se rige la institución.

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