La Diputación de Cáceres apuesta por políticas contra la pobreza, la exclusión social y a favor de personas vulnerables

Reunión del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, con el comité ejecutivo de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido este miércoles con el nuevo Comité Ejecutivo de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, cuyo presidente, Sebastián González, ha trasladado su intención de seguir fortaleciendo el papel del Tercer Sector Social en la comunidad autónoma.

Para ello, ha resaltado la importancia de seguir trabajando de manera coordinada con las administraciones públicas para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y "avanzar en la construcción de una Extremadura más inclusiva, justa, cohesionada y solidaria".

La plataforma representa a algunas de las principales organizaciones sociales de la región que trabajan en ámbitos como la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la atención a las personas con discapacidad, el voluntariado, la acción social y la cooperación con las administraciones públicas.

En este sentido, el presidente de la Diputación de Cáceres ha reiterado "el firme compromiso" de la institución provincial con los derechos humanos, la accesibilidad universal, la inclusión social y laboral o el desarrollo de entornos rurales más inclusivos, que, de manera transversal, se contemplan en todas y cada una de sus políticas.

De hecho, el presupuesto de este año para políticas sociales asciende a 3,5 millones de euros, un millón más que en el ejercicio anterior. "Es decir --ha apuntado Miguel Ángel Morales--, trabajamos, en este 2026, en una estrategia más ambiciosa en materia de discapacidad y apoyo al Tercer Sector, aumentando la financiación y reforzando las políticas de empleo, accesibilidad, participación y apoyo asociativo".

Entre las políticas sociales destacan el Plan Integral de Empleo, por el que se destina más de 2 millones de euros cada año y se realizan más de 300 contrataciones anuales de personas con discapacidad en los distintos municipios de la provincia.

También se llevan a cabo acciones para avanzar en la accesibilidad universal, con programas que eliminen barreras cognitivas, físicas y sensoriales, y que cuentan con un millón de euros; apoyo al Tercer Sector con el respaldo a asociaciones y entidades sociales vinculadas a la discapacidad, y con ayudas directas y apoyo al tejido asociativo de la provincia; o actividades de ocio inclusivo, ya sean deportivas o culturales, con programas de ocio adaptado.

A todo esto se suman programas ya existentes para conseguir transporte adaptado, accesibilidad en infraestructuras municipales y la cooperación con los ayuntamientos en esta materia.