La Diputación de Cáceres y la Asociación Contra la Soledad exploran vías de colaboración para crear una red de atención

Reunión del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Àngel Morales, con miembros de la Asociación Contra la Soledad en Personas Mayores y Otros Grupos Sociales - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido este viernes una reunión con representantes de la delegación en Extremadura de la Asociación Contra la Soledad en Personas Mayores y Otros Grupos Sociales, una entidad de ámbito nacional que busca la creación de una red de organizaciones que colaboren para garantizar la prevención y atención de la soledad no deseada.

La delegada en Extremadura, Fátima Torres, ha explicado que las problemáticas de las personas en situación de soledad son muy diversas y requieren estrategias a nivel territorial que incluyan acciones de sensibilización a la población, administraciones públicas, tercer sector o empresas sobre esta materia.

Aunque la soledad no deseada puede afectar a personas de distintas edades, su incidencia es especialmente relevante entre las personas mayores.

"La provincia de Cáceres cuenta con una población muy envejecida en el ámbito rural susceptible de enfrentarse a esta problemática, que creemos que hay que abordarla desde los ámbitos mas cercanos a la ciudadanía, ayuntamientos, mancomunidades o diputaciones", ha expresado.

Durante la reunión, además, han presentado al presidente de la institución provincial un proyecto que se encuentra en fase piloto y que contempla el desarrollo de un aplicativo o herramienta de gestión con la finalidad de apoyar el trabajo del personal técnico en los municipios, "para que puedan trabajar en red de una manera cohesionada con la población y entre los distintos ayuntamientos".

A su juicio, este instrumento podría permitir a las y los profesionales implementar proyectos y programas que tengan una continuidad en el tiempo y sean evaluables.

Por su parte, Morales ha recordado la investigación realizada en el marco del Consejo de Políticas Públicas de la Diputación de Cáceres, que presentó el año pasado el estudio "Soledad y Vejez en el Medio Rural", liderado por el profesor Lorenzo Mariano Juárez, y la propuesta de creación de un Observatorio Extremeño de la Soledad.

Esta propuesta pretendía, de un lado, mejorar el conocimiento sobre la soledad no deseada en Extremadura, especialmente en el ámbito rural, y, de otro, impulsar políticas públicas y programas de prevención e intervención basados en evidencias científicas, favoreciendo la coordinación entre administraciones y el desarrollo de respuestas adaptadas a la realidad del territorio.

"La soledad no deseada requiere compromiso y coordinación entre las administraciones. En una provincia como Cáceres, con una población muy envejecida y un medio rural muy disperso, es fundamental encontrar las fórmulas para que los ayuntamientos puedan dar respuesta a sus vecinas y vecinos, para garantizar su bienestar y garantizar que todas las personas cuenten con acompañamiento y apoyo en su entorno", ha insistido el presidente.