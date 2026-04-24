La Diputación de Cáceres y el CCMI crearán unas becas para licenciados en el sector de la biomedicina

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se reúne con el fundador y presidente de honor del Centro de Cirugía de Mínima Invasión, Jesús Usón - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres y el Centro de Cirugía de Mínima Invasión firmarán un convenio de colaboración para la puesta en marcha de becas destinadas a licenciados en el sector de la biomedicina.

Así se ha abordado este viernes en la reunión que han mantenido el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el fundador y presidente de honor del Centro de Cirugía de Mínima Invasión, Jesús Usón, en la que ha reafirmado el compromiso de la institución con este centro.

Un compromiso en el que ahora se profundiza con la creación de unas becas destinadas a licenciados extremeños en el área de la biomedicina, tal como ha explicado Jesús Usón, quien ha avanzado que se firmará un convenio en el que se contemple la creación de estas becas, "con las que se pueda optar, a través del desarrollo de la investigación, al grado de Doctor".

Jesús Usón ha agradecido a la Diputación de Cáceres su colaboración en la difusión y en el conocimiento de la exposición que se puede visitar en el centro, titulada 'Human Bodies. Anatomía de la vida', que explora el cuerpo humano a través de técnicas avanzadas de plastinación.

En este caso, la colaboración de la diputación, con una inversión de 20.000 euros, se ha centrado en el desarrollo de audioguías con la creación de códigos QR, de manera que se facilite el acceso al conocimiento a los visitantes, según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

La muestra está abierta al público general y, de manera especial, a estudiantes y escolares, ofreciendo una visión única de la anatomía humana, con la exposición de 12 cuerpos humanos reales y más de 150 órganos preservados mediante la técnica de plastinación, un procedimiento que reemplaza los líquidos corporales por polímeros, conservando la integridad y el aspecto original de los tejidos para su exhibición con fines educativos.

CANDIDATURA AL PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres ha reiterado el apoyo de la institución a la candidatura del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón al Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.

"Sin duda, es un referente mundial y tenemos que ser conscientes del valor del centro en una provincia como la de Cáceres, a la que llegan cirujanos de todo el mundo para formarse en él", ha destacado Morales.

Cabe destacar que el CCMI Jesú Usón es una institución pública dedicada a la formación de profesionales sanitarios, la investigación biomédica y la innovación médico-quirúrgica, cuya actividad incluye también el desarrollo de ensayos preclínicos para la industria farmacéutica, biotecnológica y de dispositivos médicos, lo que lo convierte en "un actor clave en el avance de nuevas terapias".

Más de 32.000 profesionales, procedentes de más de un centenar de países, se han formado en este centro, en el que se han impartido cerca de 3.000 cursos y se han desarrollado más de 500 proyectos de investigación.

Unos datos que, según señala la Diputación de Cáceres, avalan su candidatura al Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, impulsada por instituciones como la propia Diputación de Cáceres, la Fundación Academia Europea e iberoamericana de Yuste, la Fundación Centro de Estudios Rodríguez Ibarra o la Universidad de Zaragoza.