La Diputación de Cáceres cede un vehículo a la Guardia Civil para la protección de las víctimas de violencia de género - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha cedido este viernes, de forma gratuita y por un uso temporal de cuatro año, un coche de su titularidad a favor de la Comandancia de la Guardia Civil en Cáceres para reforzar la protección y vigilancia de las víctimas de violencia de género en las zonas rurales de la provincia.

Esta entrega complementa al vehículo cedido por la institución provincial en marzo de 2024 que ha permitido, tal y como ha informado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, realizar actuaciones importantes como "evitar que alguna mujer fuera maltratada, de apoyo a las propias mujeres cuando tienen que desplazarse o de apoyo psicológico o policial de manera discreta acudiendo a los pueblos sin necesidad de que nadie sepa que la Guardia Civil va a una vivienda".

Morales ha incidido en que la Diputación de Cáceres va a colaborar "en todo lo que pueda" con la Delegación del Gobierno, con la Subdelegación y con la Guardia Civil, "porque defender y apoyar a la Guardia Civil es defender a nuestros pueblos y a la ciudadanía de la provincia".

También ha recordado que uno de los objetivos principales de la acción política del equipo de Gobierno provincial es hacer de la provincia un espacio más igualitario y cooperar en la lucha contra la violencia de género de la mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es una forma de lograr esa meta.

Durante el tiempo de cesión de este vehículo camuflado, la Diputación de Cáceres asumirá los gastos derivados del mantenimiento y revisiones periódicas que se realizarán en los talleres del Parque Móvil. El resto de gastos, como gasolina, suscripción de póliza de seguros obligatoria, tasas ITV y cualquier otro gasto derivado de su utilización, corresponderá a la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres.

Además de Morales, en el acto de entrega han estado presentes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García y el General Jefe de la Guardia Civil de Extremadura, José Manuel Santiago Marín.

Este último, en su intervención, ha puesto el foco en la colaboración entre administraciones para dar mejores servicios a la ciudadanía. "Esa colaboración sirve para darle una mejor calidad de servicio al ciudadano, que al fin y al cabo es el receptor de nuestro trabajo. En este caso estamos hablando de violencia de género, y a nosotros nos enorgullece tener más medios para poder hacerle frente de una manera más eficaz", ha concluido.