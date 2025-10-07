La Diputación de Cáceres celebra la X Semana de Puertas Abiertas con motivo de su patrón, San Pedro de Alcántara - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Las visitas guiadas y actividades culturales tendrán lugar del 14 al 17 de octubre

La Diputación de Cáceres lo tiene todo preparado para celebrar la X Semana de Puertas Abiertas con motivo de su patrón, San Pedro de Alcántara, que se conmemora el domingo 19 de octubre. Así, ya está abierta la inscripción para sumarse a las visitas guiadas y actividades organizadas, del martes 14 al viernes 17 de octubre, que será cuando se rinda homenaje a los jubilados y jubiladas de este año.

Las visitas guiadas se realizan en distintos edificios históricos de la institución provincial, además de organizar audiciones musicales de la Banda Provincial y del conservatorio de música, actuaciones de danza con alumnado del Conservatorio Elemental, charlas-taller sobre medio ambiente, de la mano del Consorcio MásMedio, un pleno Senior o un acto homenaje a los jubilados a lo largo de este año.

Desde esta semana, quienes estén interesados en participar en alguna de las visitas guiadas pueden hacer ya la preinscripción en el caso de Cáceres, mientras que para las visitas que se llevarán a cabo en Plasencia no será necesaria la preinscripción.

En Cáceres, se recorrerá el Palacio de Carvajal y el Palacio Provincial de la Diputación, con pases el martes y el miércoles a las 16,30 horas, amenizados, además, con un grupo de Cámara de la Sinfónica Provincial y un actuación de alumnado del Conservatorio Elemental de Danza.

Los interesados en estas visitas pueden hacer la reserva por teléfono o acudir a la Oficina de Información y Turismo, en el Palacio de Carvajal, Cáceres, de lunes a viernes de 09,00 a 14,00 horas o de 16,30 a 19,00 horas.

En el caso de Plasencia, las visitas guiadas serán libres, sin necesidad de inscripción, y se recorrerán los claustros del Complejo Santa María y del Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso el martes y el miércoles a las 17,00 horas. Unas visitas que, en este caso, estarán amenizadas por audición de violín y actuación de alumnas y alumnos de la escuela de Danza.

VISITAS DE ESCOLARES

Además, a lo largo de la semana, centros escolares de la provincia y asociaciones visitarán estas instalaciones de la diputación así como el Parque del Sepei en Cáceres y en Plasencia, conociendo, así, su funcionamiento.

En esta ocasión, los centros serán el CEIP Las Eras, Malpartida de Plasencia; el CRA Los Cuatro Lugares, Talaván; el CP Rodrigo Dávila, Castañar de Ibor; el CEIP Nuestra Señora de la Montaña, Cáceres; el CEIP Inés de Suárez, Plasencia; el CEIP Sebastián Martín, Monthermoso, y el CEIP El Pilar, Plasencia.

También participarán la Asociación de la Tercera Edad San Antonio de Cedillo, la Asociación de Mayores de Moraleja, y la de Aldeacentenera, que protagonizará el Pleno Senior, que se va a celebrar en el Salón de Plenos del Palacio Provincial, el jueves 16 de octubre, a las 10:00 horas.

HOMENAJE A JUBILADOS

Este año, al caer el 19 de octubre, día de San Pedro de Alcántara, en domingo, la festividad y el homenaje a jubilados y jubiladas de la Diputación Provincial se celebrará el viernes, día 17.

El acto tendrá lugar en el salón de plenos a partir de las 13,00 horas, con la presencia de familiares, trabajadores y trabajadoras de la institución, así como representantes sociales y políticos de la región.

Este año serán 23 jubilados y jubiladas las que acudan a recibir el tradicional obsequio de la diputación, con un especial recuerdo a tres, que han fallecido en el último año, recuerda la institución provincial en nota de prensa.