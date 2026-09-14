La Diputación de Cáceres colaborará en actividades promovidas por la Oficina de Diversidad LGBTI de la UEx

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, junto al director de la Oficina de Diversidad LGBTI de la Universidad de Extremadura, José María Núñez. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres va a colaborar en actividades promovidas por la Oficina de Diversidad LGBTI de la Universidad de Extremadura (UEx) como unas jornadas de visibilidad o la reunión de la Red Estatal de Oficinas de Diversidad de las Universidades Españolas, que tendrá lugar este otoño en Cáceres.

Así lo ha manifestado la vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, tras reunirse este lunes con el director de la Oficina de Diversidad LGBTI de la UEx, José María Núñez, recientemente galardonado con la Medalla de Extremadura por la defensa de los derechos del colectivo.

La oficina puesta en marcha este mismo año viene a complementar el trabajo que ya se venía haciendo en temas de igualdad de género desde la UEx, y Gutiérrez ha mostrado la disposición de la diputación cacereña de apoyar sus actividades. "No es una opción, es un deber por parte de las instituciones colaborar con un proyecto como este", ha dicho la diputada.

La vicepresidenta ha asegurado que la diputación trabajará y responderá a la solicitud de colaboración de la oficina, en actividades como las jornadas sobre visibilidad LGBTI que se van a celebrar en la universidad, o en la reunión de la Red estatal de Oficinas de Diversidad de las Universidades Españolas, que tendrá lugar este otoño en Cáceres, entre otras muchas actividades y acciones en las que trabaja la oficina.

"A la diputación este proyecto nos parece importantísimo, teniendo en cuenta dónde nace, que es el espacio de la propia universidad, lo que permite trabajar para concienciar, apoyar, acompañar y trabajar con los jóvenes codo con codo en la aceptación de la diversidad desde la tolerancia, desde el respeto", ha apuntado.

En este sentido, la vicepresidenta ha subrayado "la absoluta necesidad de trabajar en ello". "Sobre todo en momentos en los que parece que a veces se dan pasos atrás, teniendo en cuenta los acontecimientos que estamos viviendo, por lo que es un deber, incluso, con la propia ley nacional", ha reiterado.