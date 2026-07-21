Diputación de Cáceres colaborará con EqualTech para llevar nuevas tecnologías a jóvenes con discapacidad del mundo rural

La diputada de Políticas Sociales de la Diputación de Cáceres, Sheila Martín, se reúne con miembros de la Asociación EqualTEch - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Políticas Sociales de la Diputación de Cáceres, Sheila Martín, ha anunciado este martes el compromiso de la institución provincial de apoyar y participar en el programa de formación tecnológica que va a llevar la Asociación EqualTEch al medio rural, dirigido a jóvenes con diversidad funcional.

Tras reunirse con la directora de esta asociación, Lourdes Agudo, la diputada ha explicado que "se trata de un proyecto de formación de jóvenes para que descubran sus capacidades y puedan orientar su camino profesional con seguridad y autonomía".

Un proyecto, además, en el que participan jóvenes con alguna discapacidad que quieren dirigirse a personas como ellos y transmitir sus conocimientos, "para que descubran nuevos talentos y la manera de transformar todas sus capacidades en oportunidades reales de empleo", ha señalado.

Así, Martín ya ha anunciado que este proyecto será apoyado a través de las convocatorias de Programas de Acción Social de la Diputación de Cáceres, según informa la institución en nota de prensa.