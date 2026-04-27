La Diputación de Cáceres comienza el reparto de 47.000 plantas para embellecer los municipios en primavera

La Diputación de Cáceres comienza el reparto de 47.000 plantas para embellecer los municipios - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

MALPARTIDA DE PLASENCIA (CÁCERES), 27 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cáceres ha comenzado este lunes la décima campaña de reparto de plantas de primavera para ayudar a los municipios de la provincia a embellecer sus calles, plazas, jardines o edificios públicos, para lo que se distribuirán 47.000 plantas de ocho variedades diferentes entre 163 localidades.

La diputada de Agricultura y Ganadería, Angélica García, se ha desplazado este lunes a la Finca Haza de la Concepción, en Malpartida de Plasencia, donde se encuentran los viveros provinciales, para recibir a los representantes municipales que han ido a recoger las flores de primavera que han solicitado.

Una vez más, ha reconocido la diputada, esta campaña "es un éxito, y vemos el acierto de la misma al comprobar una petición de plantas que supera a las que tenemos cultivadas", ya que se han solicitado unas 80.000 unidades.

Las especies son begonia semperflorens, celosia argentea plumosa, dhalia fígaro, geranio hybrido, petunia hybrida, petunia hybrida colgante, portulaca grandiflora spotwatch, tagete erecta/pátula, verbena hybrida obsession y zinnia elegans.