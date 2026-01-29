La Diputación de Cáceres completa la red de hidrantes en municipios con una nueva inversión de 250.000 euros

Pleno ordinario de la Diputación de Cáceres del mes de enero - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Cáceres, celebrado este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado varias inversiones como los 250.000 euros que se destinarán a completar la instalación de una red de hidrantes en municipios de la provincia para facilitar la prevención y la extinción de incendios.

El año pasado ya se invirtió la misma cantidad para la instalación de 31 hidrantes en una primera fase y ahora se da luz verde a la puesta en marcha de otros 26, con lo que la provincia contará con un total de 57 hidrantes que estarán colocados a una distancia de unos 25 kilómetros.

Así lo ha indicado la portavoz del Gobierno provincial y vicepresidenta Primera de Territorio, Esther Gutiérrez, que ha explicado que en 2026 se va a cubrir la segunda fase de esta red de hidrantes, que permitirá una buena cobertura provincial.

"Lo que pretendemos es fortalecer esta red de hidrantes de los municipios para mejorar la carga de los vehículos contra incendios con aparatos hidráulicos que estén conectados a la red de abastecimiento", ha dicho la diputada que ha recordado que, tras un estudio y valoración de la situación de hidrantes en la provincia, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) puso de manifiesto la insuficiencia de los mismos en algunos municipios.

La falta de este recurso suponía un problema en casos de incendios, especialmente cuando adquieren dimensiones considerables y se necesita de grandes cantidades de agua para ser extinguido desde el exterior de un edificio. Así, en el ejercicio 2025, se puso en marcha la primera fase actuando en 31 municipios en las denominadas zonas 1 y 2, con un importe también de 250.000 euros, y ahora se aprueba la segunda fase para cubrir toda la provincia.

FINCA HAZA DE LA CONCEPCIÓN Y PLAN EXTRAORDINARIO

En lo referente al programa de rehabilitación y reparaciones en la finca Haza de la Concepción, la sesión plenaria ha aprobado un total de 480.000 euros destinados a la ampliación de aparcamiento en la zona del palacio; automatización de puertas; inversión en naves y densificación de terrenos.

En el plan extraordinario para atender situaciones puntuales no incluidas en planes provinciales se han aprobado 145.045 euros para actuaciones de conservación y rehabilitación de la piscina municipal de Riolobos.

Dentro del capítulo de subvenciones nominativas a favor de asociaciones sin ánimo de lucro y otras entidades para gastos corrientes se ha dado el visto bueno a un total de 180.110 euros.

PROYECTO DE FOLCLORE

Entre estos proyectos, destaca la subvención destinada al proyecto de investigación '¡Canta puebru! Canta', que pondrá en marcha Sergio Gómez, conocido artísticamente como El Gato con Jotas, con 60.500 euros. Se trata de un proyecto intergeneracional y reivindicativo de las músicas de la provincia con incidencia en La Raya.

"Un trabajo también de investigación, -apunta la vicepresidenta Esther Gutiérrez- de recopilar e investigar el folclore de la provincia de Cáceres, para que no se pierda; unas grabaciones en formato digital de alta calidad, que nos van a garantizar recopilar ese acervo cultural y material a través de la música y de un folclore que en gran parte se está olvidando".

Para realizar este trabajo se contará con personas que tienen ese conocimiento más profundo de la transmisión cultural y folclórica de la provincia. "Por tanto, es un proyecto muy interesante, con lo que se pretende crear una base de archivos a nivel provincial de cara a la recuperación de ese folclore de la provincia", ha señalado.

La Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) recibirá 19.560 euros para la exposición 'Human Bodies'; la asociación cultural Badila para la muestra de cine y cultura La Vera, contará con 20.000 euros, y la asociación 'Mi vuelo así' tendrá 15.000 euros para hacer pedagogía y acompañamiento en la prevención del abuso sexual infantil en el ámbito familiar, "un tema muy delicado y de gran importancia", ha dicho la portavoz.

En el capítulo de subvenciones con carácter nominativo a favor de entidades locales de la provincia para la ejecución de inversiones, obras y otros gastos corrientes se ha aprobado una partida de 149.959 euros.

Se trata de los municipios de Valverde de la Vera para adquisición bienes inventariables; Ruanes para actuaciones en vía pública y edificios municipales; Ahigal para renovación de redes de abastecimiento; Berzocana para redes de abastecimiento; y Coria para la adquisición de bienes inventaribles vehículo de protección civil.

También llegará una subvención a Casares de Hurdes para la reparación de un muro; Pasarón de la Vera para actuaciones en vía pública; Plasenzuela para inversiones en edificios municipales y el centro cultural; y Madrigalejo para gastos en la celebración del Jueves de Comadres.

El primer Pleno del año de la institución provincial, también ha aprobado la adhesión al modelo de convenio interadministrativo para la delegación de competencias en materia de disciplina urbanística por parte de seis entidades locales de la provincia: Aldeanueva de la Vera, Plasenzuela, Santa Marta de Magasca, Villamesías y Cabezabellosa.

La sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista y con agradecimiento a la labor de los trabajadores públicos de la Diputación de Cáceres, como bomberos o técnicos de Fomento y Movilidad, que han trabajado paliando las consecuencias de la borrasca 'Kristin' que ha provocado graves daños en numerosos municipios de la provincia.

Finalmente, el presidente Miguel Ángel Morales ha mostrado su deseo para que la Diputación de Cáceres mantenga en este año 2026 el talante de diálogo y de cooperación entre los grupos políticos, tal y como se ha venido trabajando en los ejercicios anteriores.

"Lo que importa son los intereses de las ciudadanas y los ciudadanos de la provincia, por encima de los intereses políticos", ha recalcado, y ha hecho un llamamiento a todos los grupos políticos porque "lo importante es Extremadura y ojalá que el clima de la Diputación Provincial también se vea en la Asamblea de Extremadura", ha concluido.