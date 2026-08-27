La Diputación de Cáceres confía en que la obra del puente de Cedillo en la frontera hispanolusa comience en octubre

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, durante su visita a Nisa. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha asistido este jueves en Nisa (Portugal) a una reunión de seguimiento de la construcción del puente sobre el río Sever en Cedillo, en la frontera hispanolusa, donde se ha señalado el mes de octubre como fecha de inicio de su construcción.

Este puente internacional tiene como objetivo mejorar las comunicaciones y reforzar las relaciones entre los territorios de ambos lados de la frontera.

El encuentro se ha celebrado en el marco de la iniciativa "Rota pelo Interior e Cooperação Transfronteiriça", impulsada por el secretario general del Partido Socialista Portugués y diputado de la Asamblea de la República, José Luís Carneiro, con la que está recorriendo los territorios del interior de Portugal para conocer sus necesidades y analizar las oportunidades de la cooperación transfronteriza.

En la reunión, además de Morales y Carneiro, han participado también el presidente de la Câmara Municipal de Nisa, José Dinis Serra, y el alcalde de Cedillo, Antonio González Riscado, junto a representantes de los territorios implicados en el proyecto.

En su intervención, Morales ha defendido que los ciudadanos de las zonas fronterizas deben tener las "mismas oportunidades" que el resto de europeos y ha reivindicado la cooperación territorial como una vía para mejorar sus condiciones de vida, indica la diputación cacereña en una nota de prensa.

"A mí me gusta hablar más de territorio, de la gente, de las personas, de los ciudadanos que somos europeos y que, a veces, no nos sentimos realmente en las mismas condiciones que los ciudadanos de Madrid, Oporto, Lisboa o Barcelona", ha señalado.

El presidente provincial ha presentado la construcción del puente sobre el río Sever como un ejemplo de "una política útil y cercana" a la ciudadanía. "Tenemos que ser capaces de unir a la gente de una parte y de otra parte", ha afirmado. A su juicio, la infraestructura puede generar oportunidades, empleo y bienestar, además de contribuir a fijar población.

Morales ha confiado en que el proyecto avance según lo previsto y ha expresado su deseo de que "ojalá sea una realidad y que en octubre pueda empezar".

También ha reclamado que la relación entre España y Portugal se traduzca en actuaciones concretas y no se limite a los vínculos institucionales. "Portugal y España necesitan menos amor platónico y más amor físico: proyectos que unan a las personas, que generen trabajo, bienestar y fijación de población en el territorio", ha defendido.

El presidente de la diputación ha destacado la relación que la institución mantiene con Portugal y la importancia estratégica de reforzar los vínculos de la provincia de Cáceres con las regiones portuguesas limítrofes.

En este contexto, ha anunciado que se trabaja en la creación de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) con municipios del interior portugués. Esta herramienta permitirá impulsar proyectos conjuntos y profundizar en la colaboración entre ambos lados de la frontera.

"Cáceres es una provincia que tiene contacto con la vida y con la gente de Portugal y, por tanto, es una oportunidad para los cacereños y las cacereñas tener esta relación con nuestros hermanos, amigos, compañeros y socios portugueses", ha manifestado.

Morales ha puesto en valor, además, la colaboración entre la Diputación y la Câmara Municipal de Nisa, "más allá del color político", para defender los intereses de los hombres y mujeres que viven en esta zona fronteriza.

Por último, ha reclamado a los gobiernos de España y Portugal que tengan en cuenta las necesidades específicas de los territorios de la Raya. "Siempre exigimos a los gobiernos de Madrid y de Lisboa que se acuerden de la Raya, que se acuerden siempre de aquellos que hemos decidido vivir en la frontera", ha señalado.

Para el presidente de la Diputación de Cáceres, la frontera debe dejar de ser una línea de separación y convertirse en un espacio de cooperación, oportunidades y unión entre pueblos y ciudadanos.