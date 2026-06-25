La Diputación de Cáceres consensúa una declaración por el Orgullo LGBTI y aboga por defender la "igualdad real"

CÁCERES 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Cáceres ha dado lectura este jueves a una declaración institucional consensuada por los dos grupos políticos con representación provincial --PSOE y PP--, en la que se ha recordado la importancia de seguir defendiendo la "igualdad real" y efectiva de las personas LGBTI y "fortalecer una convivencia democrática basada en el respeto, la libertad y la diginidad".

La declaración institucional, aprobada con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI que se celebra el 28 de junio, ha sido leída por representantes de entidades asociativas como Fundación Triángulo y Extremadura Entiende.

En el texto se recoge que "las entidades locales desempeñan un papel fundamental en la promoción de entornos seguros y respetuosos en los que la diversidad es valorada", por lo que la diputación cacereña "seguirá impulsando políticas públicas que fomenten la igualdad de trato y la protección de los derechos humanos".

Asimismo, ha abogado por fortalecer el papel de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las entidades LGBTI, en la elaboración de las políticas públicas. Para ello, se considera necesario desarrollar campañas educativas y de sensibilización que promuevan la igualdad real; crear protocolos de atención a víctimas de agresiones motivadas por la intolerancia o la discriminación; formar a trabajadores en materia de género, y poner freno a los discursos de odio contra el colectivo.

"Hoy en día cuando algunos ponen en duda cuestiones que parecía que estaban ya superadas y asentadas, tenemos que seguir trabajando para ser la vanguardia en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI, y vamos a estar siempre alertas para desterrar cualquier atisbo de odio, de xenofobia o de discriminación", ha manifestado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

La declaración institucional concluye diciendo que "la dignidad, la libertad y la igualdad deben seguir siendo principios fundamentales en la construcción de municipios y provincias más justos, libres y respetuosos".