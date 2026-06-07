La Diputación de Cáceres constata un aumento de participación y de afluencia de público en la quinta edición de JATO

Desfile de Moda Artesana y Sostenible que se ha celebrado este domingo, 7 de junio de 2026, como parte de la feria JATO impulsada por la Diputación de Cáceres. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha cerrado la quinta edición de la feria JATO con un aumento de la participación, de la afluencia de público y la consolidación de un proyecto que sigue creciendo como referente en la promoción y dinamización del medio rural.

Tres días, los que ha durado la feria, que han sido "de emoción y orgullo de 'ser de pueblo'" y que han convertido a la capital cacereña en "el escaparate del talento, la cultura, la tradición y las oportunidades que ofrecen los pueblos de la provincia", según resalta el organismo provincial en un comunicado.

La cita se ha cerrado este domingo aún con numerosas actividades, como el BIOmercado, GastroCáceres, ArteUrbano, Artesanía en vivo o el esperado Desfile de Moda Artesana y Sostenible de la provincia de Cáceres, que ha reunido a 19 diseñadoras y diseñadores en la Plaza de San Jorge.

Aprovechando este cierre, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha realizado una valoración muy positiva de esta quinta edición de JATO, destacando la respuesta de la ciudadanía y la creciente implicación de municipios, asociaciones y colectivos participantes, haciendo que la feria se haya consolidado como una "referencia" para la promoción del medio rural.

"Ha habido una explosión de ilusión, de talento y de capacidad del mundo rural", ha señalado Morales, quien ha incidido en el empeño de los habitantes de la provincia por demostrar que "los pueblos están llenos de energía, de ilusión y de talento, y lo están demostrando día a día".

El presidente de la diputación ha manifestado sentirse "tremendamente orgulloso de la participación y de la ilusión" con la que los municipios han trasladado a Cáceres "todo el talento, toda la esperanza y toda la energía que tienen los pueblos de la provincia, y eso es JATO".

Morales ha realizado un repaso de estos días, destacando la jornada de este pasado sábado, en la que se celebró un desfile "multitudinario" con más de 1.100 personas. "Todo Cáceres estuvo viendo el desfile durante casi dos horas y media", ha recordado el presidente, resaltado, en general, la gran afluencia de público registrada durante todo el fin de semana.

Tras su puesta en marcha hace cinco años, Morales ha reconocido que el crecimiento de JATO ha superado las expectativas iniciales. "Cuando se planteó la primera edición nunca se pensó que iba a tener el éxito que tiene hoy", añadiendo que la participación continúa creciendo año tras año.

Ante esta consolidación, el presidente cree que el modelo desarrollado por la Diputación de Cáceres puede servir de inspiración a otros territorios. "Tenemos que demostrar a quienes mandan dentro de la M-30 que hay una España más allá de la M- 30", reivindicando el protagonismo de los territorios rurales y su contribución al desarrollo del país.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo institucional realizado para sacar adelante iniciativas como JATO. "Estamos demostrando que la política, cuando se trabaja conjuntamente, cuando hay empatía y complicidad con la gente de nuestros pueblos, es un éxito".

DESFILE DE MODA

Creatividad, identidad y compromiso con el planeta es lo que se ha podido observar en el Desfile de Moda Artesana y Sostenible que se ha celebrado este domingo en la plaza de San Jorge de Cáceres y por el que ha pasado el trabajo de 19 diseñadores y talleres: Mundo Kantia; Girasoles; Lara Carraux; Nansú Lencería; Rubén Lanchazo; Manuela Sánchez; Andrés Campos; Jesús Naveiro; José Ramón García, de Corsinología; Alba Rubio (Fazoletto); Alma Rural; Vivas; Alba Mateos (4lbin); Isabel Romero; Las Galliciolas; Águeda Valle Upcycling; J. Hernández; y Emma Prieto.

Todo ello ha ido discurriendo por la pasarela de JATO, donde cientos de personas se han ido acercando a lo largo de la mañana. "Un motor económico, sin duda, el trabajo que realizan tantos nombres de la provincia, unos ya consagrados otros, y cada vez más, nuevos talentos", ha destacado la diputación.

APERTURA A PORTUGAL

Entre las novedades de esta quinta edición, Morales ha destacado la participación, por primera vez, de representantes portugueses, un hecho que considera especialmente relevante para fortalecer la cooperación transfronteriza.

"El desarrollo conjunto de la España interior y del Portugal interior tiene un potencial inmenso", ha comentado el presidente de la diputación, de manera que ha expresado su satisfacción por el interés trasladado por nuevos colectivos portugueses para sumarse a futuras ediciones.

En este sentido, el presidente ha insistido en la necesidad de seguir impulsando oportunidades en los territorios de frontera y de visibilizar la capacidad de sus habitantes. "Estamos demostrando que, a pesar de estar lejos de Madrid, Bruselas o Lisboa, somos gente viva, con un potencial inmenso y mucho talento. Queremos vivir en los pueblos y tenemos capacidad para hacerlo", ha comentado.