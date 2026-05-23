La Diputación de Cáceres continúa con el despliegue de una plataforma inteligente para una mejor gestión turística

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CÁCERES 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres continúa con el despliegue de la Plataforma Inteligente de Destino Provincia de Cáceres con nuevas acciones formativas, que se desarrollarán el martes 26 y el miércoles 27 de mayo, con cursos online destinados a empresas, agentes técnicos y representantes institucional para mejorar la gestión de los recursos turísticos.

El objetivo es acercar a empresariado, agentes territoriales y representantes institucionales a esta plataforma que supone una herramienta tecnológica para modernizar la gestión turística provincial mediante el uso de datos, tecnología e Inteligencia Artificial (AI).

Las sesiones se desarrollarán de 10,00 a 12,00 horas, ambos días, para agentes técnicos y representantes institucionales de destino; y de 17,00 a 19,00 horas, también los dos días, para empresas turísticas.

Durante las sesiones se explicará cómo esta plataforma permitirá disponer de información turística organizada y actualizada, conocer mejor el perfil del visitante, anticiparse a problemas como la estacionalidad o la saturación turística y mejorar la promoción y gestión del destino.

Al finalizar cada sesión se habilitará un espacio para resolver dudas e intercambiar impresiones con el equipo técnico del proyecto. Los interesadas se pueden inscribir de forma online.

LA ESTRATEGIA

Estas jornadas forman parte del trabajo que la institución provincial viene desarrollando desde hace meses para impulsar un modelo de turismo más inteligente, sostenible y conectado, alineado con la estrategia nacional de Destinos Turísticos Inteligentes promovida por Segittur y financiada con fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto 'Gobernanza e Inteligencia Turística Territorial y Activación subnodo Plataforma Inteligente de Destino en la provincia de Cáceres' busca dotar al territorio de herramientas que permitan conocer mejor el comportamiento y las necesidades de quienes visitan la provincia, facilitando así una toma de decisiones más eficiente tanto para las administraciones como para el tejido empresarial turístico.

Asimismo, este modelo no solo persigue mejorar la experiencia turística, sino también contribuir a un desarrollo territorial equilibrado y a una mejor calidad de vida para la población local.