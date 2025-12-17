La Diputación de Cáceres convoca ayudas para ampliar los fondos de las bibliotecas municipales

Diputación de Cáceres saca una nueva convocatoria para ampliar los fondos bibliográficos de las bibliotecas municipales - DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Europa Press Extremadura
Publicado: miércoles, 17 diciembre 2025 16:37
CÁCERES 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha publicado una nueva convocatoria de ayudas para ampliar los fondos bibliográficos de las bibliotecas municipales, con una dotación total de 150.000 euros, destinados a la mejora de la prestación de este servicio público en el mundo rural.

Hasta el 31 de enero de 2026, los municipios y entidades locales menores de la provincia de Cáceres pueden solicitar estas ayudas para "enriquecer, ampliar y actualizar" los fondos bibliográficos de sus bibliotecas municipales o agencias de lectura.

Las bases completas se pueden consultar en el BOP del lunes 15 de diciembre de 2025, según informa la diputación cacereña en nota de prensa.

