La Diputación de Cáceres convoca sus premios de artes plásticas, fotografía y novela gráfica

Cartel del XXIX Premio de Artes Plásticas El Brocense de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha abierto una nueva edición de tres de sus principales convocatorias de apoyo a la creación artística como son el XXIX Premio de Artes Plásticas Sala El Brocense, el XI Premio Fotográfico 'Señas de identidad' y el III Premio de Novela Gráfica, con el objetivo de promover la cultura y el impulso al talento creativo.

La vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha resaltado que la institución provincial "mantiene su compromiso con el arte, apoyando a los artistas y a sus diferentes lenguajes visuales que contribuyen a enriquecer nuestro patrimonio cultural y creativo"

El XXIX Premio de Artes Plásticas Sala El Brocense se ha consolidado como una de las convocatorias de referencia en el ámbito de las artes visuales. Los participantes podrán presentar hasta dos obras originales, de temática libre, que no hayan sido premiadas con anterioridad. La convocatoria está abierta a artistas mayores de 18 años de cualquier nacionalidad o lugar de residencia.

El premio cuenta con una dotación económica total de 25.000 euros, distribuidos que se reparte en un primer premio de 10.000 euros, un segundo premio de 6.000 euros, y un tercer clasificado que se llevará 4.000 euros, además de dos cuartos premios, con 2.500 euros cada uno.

Como en ediciones anteriores, una selección de las obras presentadas formará parte de una exposición colectiva en la Sala de Arte El Brocense, situada en la calle San Antón de la capital cacereña.

El XI Premio fotográfico 'Señas de identidad' tiene como finalidad potenciar, a través de la fotografía, las formas de vida, los pueblos, las personas, las costumbres y las tradiciones que forman parte de la identidad de la provincia de Cáceres. Cada participante podrá presentar hasta dos fotografías realizadas durante los doce meses anteriores a la finalización del plazo de presentación.

El premio cuenta con una dotación económica total de 5.500 euros, distribuidos en un primer premio de 1.500 euros, dos segundos premios de 1.000 euros, y cinco terceros dotados con 400 euros cada uno.

El III Premio Novela gráfica continúa apostando por el desarrollo de nuevos talentos en el ámbito del cómic y la narrativa gráfica contemporánea. Se trata de un único premio de 4.500 euros que incluye, además, la publicación de la obra ganadora por parte de la Diputación de Cáceres, favoreciendo así su difusión y llegada al público.

Las propuestas deberán presentarse exclusivamente en formato papel e incluir una sinopsis de la obra completa junto con una muestra mínima de ocho páginas. La temática será libre y las obras deberán ser originales, inéditas y escritas en castellano.

Las bases de las tres convocatorias aparecen publicadas en el BOP del 5 de junio y el plazo de presentación de trabajos para todas ellas es el 16 de octubre.