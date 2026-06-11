La Diputación de Cáceres da luz verde al plan extraordinario de 20 millones para impulsar el desarrollo del mundo rural

Pleno extraordinario de la Diputación de Cáceres donde se ha dado luz verde a un plan de inversiones de 20 millones de euros para todos los municipios de la provincia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha dado luz verde a un plan extraordinario de inversiones, dotado con 19.998.387 euros, y destinado a todos los municipios de la provincia para que se invierta en lo que consideren más urgente, como pavimientación de vías públicas, gasto corriente, arreglo de instalaciones deportivas, gestión del patrimonio y mantenimiento de parques y jardines.

Un plan que presentó el presidente de la diputación provincial, Miguel Ángel Morales, la semana pasada y que es, según sus palabras, "el más ambicioso impulsado por esta institución hasta la fecha". El dinero llegará a todos los municipios de la provincia, incluido Cáceres, que recibirá 650.000 euros y Plasencia, que se embolsará 450.000 euros.

El vicepresidente de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás, ha recordado que este plan permite a los ayuntamientos decidir a qué destinar la partida que les corresponde, una cantidad que parte de un fijo, en función del tamaño del municipio, y de un variable por habitante.

Tras presentar cada entidad local el destino, el Pleno ha aprobado ahora el plan, en el que se observa que la mayor cantidad va a ir destinada, en función de lo solicitado, a pavimentación de vías públicas, con 7,5 millones de euros, seguido de gasto corriente, con algo más de 4 millones de euros --un destino que, según las bases de la convocatoria, no puede recibir más del 35% del total de la subvención--.

En tercer lugar, las entidades locales han optado por instalaciones deportivas, 1,9 millones; seguidas, por este orden, de gestión del patrimonio, 1,5 millones; parques y jardines, 923.439 euros; redes de abastecimiento, 902.418 euros; caminos vecinales, 871.527 euros, y alumbrado público, 695.712 euros.

También se han registrado proyectos para mejorar las residencias de mayores y otros servicios sociales, por un importe total de 423.838 euros; ordenación de tráfico y estacionamiento, 354.770 euros; redes de saneamiento, 352.867 euros; vivienda, 115.012 euros; medio ambiente, 96.566 euros; estructuras agropecuarias, 65.344 euros; gestión de residuos sólidos urbanos, 44.720 euros, y protección civil 44.450 euros.

Entre estos destinos, García Nicolás ha destacado, como novedoso, el que va a obras en viviendas, con el fin de ponerlas, posteriormente, en alquiler, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural y luchar contra la despoblación.

Además, ha manifestado su satisfacción "por haber conseguido poner en marcha este plan en tiempo récord", con lo que supone para la ciudadanía, porque con estas partidas se facilita que los ayuntamientos "puedan finalizar proyectos ya comenzados importantes para la gente".

Por su parte, el presidente de la institución provincia ha reconocido, por un lado, la labor de los trabajadores y trabajadoras de la diputación y, por otro, la implicación también de los ayuntamientos, "Agradezco su rapidez y disposición para poder traerlo lo antes posible al Pleno", ha señalado.

DEVOLVER LA VOZ CON IA

Un segundo y último punto de esta sesión plenaria extraordinaria, que también ha salido adelante, ha sido la subvención nominativa a la Fundación Primera Fila, de 50.000 euros, para apoyar el proyecto '3VA: Empoderamiento, Voz y Autonomía', con el que se trabaja con la Inteligencia Artificial (IA) para devolver la voz a personas con discapacidad motora severa, como con parálisis cerebral, ELA o ictus.

Tal como ha expuesto la diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, "gracias a este sistema basado en software abierto e IA local en el propio dispositivo algunas personas ya han logrado comunicarse con voz propia, humana y reconocible, expresar emociones, recuerdos o decisiones cotidianas".

'3VA' es un proyecto pionero creado en Extremadura que se diseña como una solución de bajo coste, con filosofía de código abierto y preparada para ser replicada en centros sanitarios y de rehabilitación de toda España.

Así, con la contribución de la diputación cacereña, junto con la de la Diputación de Badajoz y del Ayuntamiento de Mérida, ha recordado Martín, se avanzará en dos objetivos. Por un lado un bloque clínico que contará con personal clínico, logopeda, fisioterapeuta, coordinador y director del proyecto, y otro bloque de formación, asesoría externa, fondo de apoyo a familias, formación a profesionales, proporcionando material accesible para usuarios y familias.

Por último, ha incidido en que este proyecto, pionero, nacido en Extremadura, ha obtenido el tercer premio mundial del Google Iberia, entre más de 600 proyectos de 47 países. "Por ello, Diputación de Cáceres tiene que estar, tiene que colaborar, porque lo que queremos es que haya una igualdad real entre todas las personas", ha concluido Martín.