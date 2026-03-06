La Diputación de Cáceres da voz a los jóvenes de la provincia como "motor de esperanza" y de igualdad

Acto de la Diputación de Cáceres con motivo del 8M - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha celebrado este viernes el acto central con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M) en el que ha dado voz a jóvenes estudiantes de la provincia como "motor de esperanza ante el ruido y las palabras contra la igualdad y negando la violencia machista".

Así lo ha indicado la diputada provincial de Igualdad, Antonia Molina, que ha presidido el acto que ha tenido lugar en el salón de plenos donde, además de la lecutra de un manifiesto, alumnado de Alcuéscar y Jaraíz de la Vera ha grabado el último 'podcast' de la serie 'P.O.V Igualdad', que se viene emitiendo estos días en las redes sociales de la institución provincial.

Jóvenes como Carla, Víctor, Celia y Carmen han tomado la palabra para decir que "las desigualdades no responden únicamente a circunstancias individuales, sino que obedecen a estructuras sociales, económicas y culturales que reproducen roles o estereotipos de género". "La violencia digital es una realidad creciente que afecta a niñas y mujeres de todas las edades y contextos", ha leído otra joven durante el acto.

"Hoy nos enfrentamos a nuevos retos, con la desinformación que minimiza evidencias como las diferencias de ingresos entre mujeres y hombres", ha señalado otra de las jóvenes, mientras que otra de las participantes ha recalcado en que "la Diputación de Cáceres reconoce que todavía existen desigualdades sistémicas que afectan a las mujeres y las niñas en nuestras comunidades y se compromete a abordarlas de manera activa y efectiva".

Son frases de la declaración institucional de la Diputación de Cáceres aprobada con motivo del Día Internacional de la Mujer, que también ha sido leído por alumnos de institutos de Educación Secundaria de Jaraíz de la Vera y de Alcuéscar.

Al acto institucional han asistido trabajadores de la institución, así como la Corporación provincial que han mostrado su compromiso con la defensa de los derechos, la justicia y la acción por la igualdad de las mujeres y las niñas, como indica el lema de Naciones Unidas de este año: 'Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas'.

La diputada de Igualdad, Antonia Molina, ha resaltado que este acto "no es solo una conmemoración, es un compromiso con la igualdad, con la justicia y con todas las mujeres". "Hoy dan voz a ese compromiso nuestros jóvenes de la provincia de Cáceres, porque sois el presente que escucha; ante el ruido de palabras contra la igualdad, están estos chicos y chicas, a los que dar voz, porque nos dan esperanza y toman la palabra para decir una vez más que juntas y juntos transformaremos el mundo", ha dicho la diputada.

El acto ha contado también con la actuación de alumnas y alumnos del Conservatorio de Danza de la Diputación de Cáceres, que han interpretado la coreografía 'Renacer', una pieza que ha tenido como eje central el encorsetamiento de la mujer a lo largo de la historia y su liberación.

PODCAST 'P.O.V. IGUALDAD'

Antes de la lectura del manifiesto, el salón de Plenos ha acogido la grabación del último podcast de la serie 'P.O.V. Igualdad', que la diputación ha realizado con estudiantes de entre 14 y 18 años de los Institutos de Educación Secundaria de Caminomorisco, Jaraíz de la Vera y Alcuéscar, y que se ha ido publicando en las redes de la institución provincial.

La grabación ha reunido a alumnado y profesorado de los distintos centros para poner sobre la mesa vocabulario y expresiones utilizadas en las redes sociales, pero aplicadas en este caso a la igualdad.

Así, por ejemplo, se ha hablado de la expresión "Delulu es la Solulu", una frase viral que apunta a tener una confianza extrema en algo que no se llega a hacer realidad; "Ubícate", para decir a alguien que se ponga en su lugar, que tome conciencia; "Main character energy", que habla de la autoconfianza o la toma de protagonismo de uno mismo, o la expresión "Reality check", abordando el acto de contrastar la información o la información distorsionada que se muestra en internet, entre otras.

De esta manera, el Área de Igualdad de la Diputación de Cáceres ha querido, en esta ocasión, centrar la campaña del 8-M en la población más joven, su papel y su implicación en la lucha contra la desigualdad.

Por otro lado, continúan los vídeos de una edición más de la campaña 'Mantener lo conseguido, afrontar los desafíos', que puso en marcha la diputación a partir de 2015. Hasta el 8 de marzo, cada día de esta semana se van publicando en las redes de la institución un vídeo, en este caso, centrados en testimonios de mujeres de la provincia, poniendo en valor su papel en el desarrollo y la historia del territorio.