La Diputación de Cáceres destina 150.000 euros para gastos corrientes y de inversión de las entidades locales menores - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres publica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la nueva convocatoria del Plan de Entidades Locales Menores 2026, destinadas a apoyar a las Entidades Locales Menores (ELM) de la provincia en la financiación de sus gastos corrientes e inversiones durante el presente ejercicio.

Dotado con un presupuesto de 150.000 euros, con este plan se busca reforzar la capacidad de gestión y la prestación de servicios básicos de estas entidades para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas.

Concretamente, la dotación se divide en dos líneas: la de gastos corrientes, con un total de 100.000 euros para sufragar gastos tales como tasas de servicios, mantenimiento, suministro o personal; e inversiones, con 50.000 euros para la adquisición de bienes inventariables, equipamiento o mejoras de instalaciones, entre otros.

A esta línea de ayudas podrán acogerse los ayuntamientos de las 7 Entidades Locales Menores de la provincia de Cáceres presentando su solicitud de manera telemática, a través de la sede electrónica de la Diputación Provincia hasta el 23 de febrero de 2026.

Cabe recordar que estas ELM son Azabal, La Moheda de Gata, Navatrasierra, Pradochano, San Gil, Valdeíñigos y Valdesalor. Todas son administraciones que tienen competencias limitadas y suelen gestionar servicios básicos en sus respectivas áreas.