La Diputación de Cáceres destina 200.000 euros a proyectos de igualdad impulsados por las Mancomunidades

Recurso de igualdad en Castañar de Ibor (Cáceres) - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha publicado las normas reguladoras de la convocatoria de ayudas directas dirigidas a Mancomunidades de la provincia para impulsar la visibilidad y participación de las mujeres en el desarrollo económico y social en el entorno rural cacereño.

En esta nueva convocatoria, la institución provincial duplica la inversión, y llega hasta los 200.000 euros, para la financiación de proyectos de igualdad promovidos a través de las Oficinas de Igualdad de las 16 Mancomunidades de la provincia.

Las acciones objeto de subvención deberán estar dirigidas a desarrollar una o varias de las estrategias contempladas en la convocatoria, entre las que se encuentran recuperar la memoria colectiva de la provincia con perspectiva de género; visibilizar y valorar la contribución de las mujeres en la construcción del territorio provincial; desmontar estereotipos sobre mujeres rurales; destacar el papel del asociacionismo femenino y/o impulsar el liderazgo de las mujeres.

Cada Mancomunidad, previa formalización de la solicitud, podrá recibir una ayuda de 12.500 euros que deberá destinarse a financiar los gastos corrientes derivados de la ejecución del proyecto tales como gastos de personal, desplazamiento, materiales, suministros o servicios análogos.

Quedan totalmente excluidos gastos vinculados a actuaciones de ocio o lúdico-recreativas que no incluyan enfoque de género ni se alineen con algunas de las estrategias especificadas en la convocatoria.

Las actividades planteadas en los proyectos presentados por las mancomunidades deberán realizarse entre el 1 de diciembre de 2026 y el 30 de noviembre de 2027.

En el marco de estas subvenciones directas, las mancomunidades, en colaboración con distintos agentes del territorio como la comunidad educativa o el movimiento asociativo local, están promoviendo desde 2025 acciones diversas.

Algunas de estas acciones es 'Devolver la visita' de la Mancomunidad Zona Centro, un proyecto que entrelaza la memoria histórica con las realidades contemporáneas de la migración. La iniciativa plantea un diálogo comparativo entre las vivencias de las mujeres españolas que emigraron al extranjero durante las décadas de 1960 y 1970 y las experiencias de las mujeres migrantes de origen internacional que residen actualmente en los municipios de la comarca.

Otro proyecto es 'Cuando nadie miraba, alguien estuvo' de la Mancomunidad Valle del Alagón. Esta iniciativa está enfocada en la recuperación de historias de vida y la creación de un cortometraje con entrevistas a mujeres de los municipios de la mancomunidad para sensibilizar sobre cómo las mujeres han sostenido históricamente la vida social, familiar y comunitaria a través de los cuidados.

Y 'Ellas cuentan II. Historias animadas sobre la memoria colectiva' de la Mancomunidad Integral Villuercas-Ibores-Jara, son talleres de creación de mini-obras teatralizadas de teatro de sombras que recuperan historias de mujeres de la comarca.