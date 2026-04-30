La Diputación de Cáceres destina 400.000 euros para contratar personal administrativo en núcleos de población dispersos

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CÁCERES 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la línea de subvenciones vinculadas al plan para la contratación de personal administrativo destinado a entidades locales municipales con menos de 20.000 habitantes y núcleos de población dispersos.

La dotación presupuestaria destinada a este plan asciende a 400.000 euros y a él podrán acogerse cualquiera de las 25 entidades locales que cuentan con núcleos de población dispersos en la provincia de Cáceres.

El objeto de la convocatoria es la financiación, con carácter prepagable, de gastos de personal administrativo con el fin de prestar el servicio público necesario y conveniente a la ciudadanía que reside en núcleos de población separados del principal.

Así, los gastos subvencionables al amparo de esta ayuda serán los derivados de las retribuciones íntegras y cotizaciones a la Seguridad Social del personal contratado a fecha 1 de enero de 2026 o de nueva contratación para este fin.

También serán subvencionables los gastos derivados de eventuales sustituciones que se pudiesen producir por baja de las personas trabajadoras contratadas con cargo a esta subvención.

No será necesario que el centro de trabajo se ubique estrictamente en el núcleo de población disperso, pero siempre teniendo en cuenta que las tareas administrativas deberán realizarse en relación con y/o a favor de las personas habitantes del núcleo o núcleos de población separados que dependientes de la entidad beneficiaria.

Las solicitudes se tramitarán telemáticamente a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial en el plazo de 1 mes a partir de la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia. "De no proceder a la presentación de dicha solicitud en el plazo establecido se entenderá que la entidad local desiste de su derecho a la percepción de la subvención que pudiera otorgársele", informa la diputación cacereña.