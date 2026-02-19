La Diputación de Cáceres destina 550.000 euros para ayudas a proyectos de acción social en la provincia

Archivo - La Diputación de Cáceres convoca ayudas a proyectos de acción social - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha lanzado una convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos de acción social en la provincia, con un presupuesto total de 550.000 euros, que tiene como objetivo impulsar proyectos que prevengan situaciones de riesgo o exclusión social, promocionen la autonomía personal o fomenten la salud comunitaria.

Las entidades sin ánimo de lucro del ámbito territorial de la provincia de Cáceres ya pueden concurrir a esta convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para financiar sus proyectos de acción social en localidades con población inferior a los 20.000 habitantes, según se publica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El objetivo de estos proyectos debe ser la mitigación de las situaciones de exclusión social, autonomía personal y dependencia, salud comunitaria y bienestar y cohesión social y actividades socio-educativas.

La presentación de solicitudes por las entidades interesadas deberá realizarse en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto. El envío de las propuestas se realizará de manera telemática.

Cada proyecto presentado opta a una financiación máxima de 7.000 euros y será valorado de 0 a 10 puntos de acuerdo a criterios como la experiencia de la entidad en la ejecución de proyectos de acción social, el enfoque de género en la entidad solicitante, el contenido del proyecto o la introducción de aspectos innovadores.

En la pasada edición fueron 60 las entidades que se beneficiaron de esta línea de ayudas de la Diputación de Cáceres. Algunas de las iniciativas financiadas fueron el 'Programa de Terapia Ocupacional y Psicomotricidad para personas con Alzheimer y sus personas cuidadoras' de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias Seniles del Norte de Cáceres o el programa Mujer Avanza de la Fundación ECCA Social, dirigido a acompañar a mujeres cuidadoras en zonas rurales.