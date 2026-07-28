La Diputación de Cáceres destina 70.000 euros a la adquisición de un separador celular de última generación

Separador celular de última generación adquirido por la Diputación de cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cáceres ha financiado íntegramente la adquisición de un equipo separador celular de última generación destinado al Laboratorio de Hematología y Hemoterapia del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

La inversión, que asciende a 70.000 euros, permitirá dotar al centro hospitalario de "una tecnología innovadora para la realización de técnicas avanzadas de separación de poblaciones celulares mediante tecnología inmunomagnética".

Con esta actuación, la institución provincial apuesta por la "mejora de la sanidad pública y por la incorporación de equipamiento de alta tecnología que repercute directamente en la calidad asistencial" que reciben los pacientes de la provincia de Cáceres y, en numerosas ocasiones, también de otras áreas de salud de Extremadura e incluso de otras comunidades autónomas.

La empresa adjudicataria del suministro, tras el correspondiente procedimiento de contratación pública abierto, ha sido Miltenyi Biotec S.L., compañía especializada en soluciones biomédicas de alta tecnología, según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

CARACTERÍSTICAS

Según señala, la incorporación del nuevo separador celular permitirá "incrementar la capacidad diagnóstica del laboratorio, mejorar el seguimiento de distintas enfermedades y facilitar una toma de decisiones clínicas más rápida y precisa", y favorecerá el desarrollo de la medicina personalizada y de precisión, al disponer de una tecnología capaz de aislar poblaciones celulares específicas con un elevado grado de eficiencia.

Además de su aplicación asistencial, el nuevo equipamiento reforzará la actividad investigadora del Servicio de Hematología y Hemoterapia, facilitará la colaboración multidisciplinar con otros hospitales y centros de investigación y contribuirá a mantener los elevados estándares científicos alcanzados por el servicio, señala.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha destacado que esta inversión "supone seguir devolviendo a la ciudadanía servicios públicos de calidad mediante una apuesta decidida por una sanidad pública, universal y dotada de la mejor tecnología disponible".

Morales ha subrayado que "invertir en innovación sanitaria es invertir en igualdad de oportunidades, en bienestar y en una sociedad más justa".

La versatilidad del nuevo separador celular permitirá abordar múltiples aplicaciones diagnósticas, clínicas e investigadoras, consolidando al Hospital San Pedro de Alcántara como uno de los centros de referencia en el ámbito de la hematología y fortaleciendo la capacidad del sistema sanitario extremeño para ofrecer tratamientos y diagnósticos cada vez más precisos.

POSIBILIDADES EN LA INVESTIGACIÓN

En ese sentido, el jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital San Pedro de Alcántara, Juan Miguel Bergua, ha destacado que la incorporación de este nuevo separador celular "supone la disponibilidad de un equipo que permitirá realizar el seguimiento de quimerismo celular en pacientes con trasplante alogénico", así como la posibilidad de realizar separación celular para estudios de alteraciones genéticas en procesos con baja carga tumoral como las mastocitosis y mieloma múltiple".

"El separador celular permite, además, la posibilidad de separación de linfocitos y monocitos que se encuentran en la base de la respuesta inmune frente a tumores y permitirá realizar investigación sobre la respuesta inmune en tumores hematológicos", ha señalado Bergua, quien ha considerado que "es un elemento necesario sobre todo para el seguimiento de pacientes con trasplante alogénico".

COLABORACIÓN

Una adquisición que se enmarca en la colaboración institucional entre el SES y la Diputación de Cáceres, con vistas a la financiación de equipos que son difíciles de conseguir dado que no son obligatorios para la atención diaria.

"Este equipo permitirá que esté más próxima la realización de trasplante alogénico en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres", ha señalado Bergua, quien ha apuntado que su utilización se extenderá al resto de Hospitales de la región".

Por otro lado, el hematólogo del hospital San Pedro de Alcántara Baldomero Moriano, que junto con Bergua ha sido uno de los máximos impulsores para lograr la adquisición del separador celular, explica que este equipo separador celular "permitirá aislar las poblaciones celulares de la sangre y médula ósea que necesitamos estudiar en cada tipo de enfermedad hematológica y en cada momento, ya sea al inicio de la enfermedad o en su seguimiento, y sobre esta selección celular realizar estudios citogenéticos, moleculares".

De esta forma se podrá garantizar "una excelente precisión diagnóstica, lo que resulta fundamental para establecer el pronóstico y guiar el tratamiento", ha dicho.

Cabe destacar que el equipo emplea tecnología inmunomagnética, de forma que se utilizan microesferas magnéticas conjugadas con anticuerpos que se unen específicamente al tipo celular que queremos aislar, y al pasar por una columna magnética, las células marcadas quedan retenidas, obteniendo una muestra de alta pureza en un proceso rápido, automatizado y eficiente".

"Como ejemplo, en los pacientes con leucemia sometidos a trasplante alogénico de médula ósea es crucial estudiar el quimerismo hematopoyético, es decir, saber qué porcentaje de células pertenecen al donante y cuáles al receptor, por lo que realizando estudios en distintas subpoblaciones celulares aisladas por el equipo podemos conocer mejor en qué estado se encuentra el injerto, detectar una recaída precozmente y actuar en consecuencia", ha señalado Moriano.

También en pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple se utilizará este equipo "para seleccionar las células plasmáticas causantes de la enfermedad y sobre ellas, aplicar en el laboratorio estudios genéticos para clasificar a los pacientes según su riesgo biológico, lo que aumenta mucho la sensibilidad en lugar de realizarlo sobre la celularidad total".

El separador se espera que entre en funcionamiento en septiembre de este año con un uso en la rutina diaria que beneficiará a cientos de pacientes al año, pero antes es necesario "realizar una formación específica que implica a facultativos y a técnicos de laboratorio, con el objetivo de seguir buscando la excelencia profesional para mejorar la salud de los pacientes".

APUESTA POR LA INNOVACIÓN SANITARIA

Destaca la Diputación de Cáceres esta actuación se suma a su apuesta por la modernización tecnológica de la sanidad pública, ya que en 2024, la institución financió también la adquisición del sistema robótico de cirugía asistida HUGO RAS, con una inversión de 1,8 millones de euros, destinado al Hospital Universitario de Cáceres.

Este equipamiento ha supuesto un importante avance en la realización de cirugía mínimamente invasiva, mejorando la precisión quirúrgica, favoreciendo una recuperación más rápida de las y los pacientes y reforzando la calidad de la asistencia sanitaria pública en la provincia.