La Diputación de Cáceres edita una guía de árboles de su vivero para asesorar a los pueblos en las plantaciones

La diputada de Agricultura Angélica García junto a los técnicos del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales Iván Muñoz y Olga Jabato - EUROPA PRESS

CÁCERES, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha editado una guía de árboles y arbustos catalogados en el vivero provincial que tiene abierto desde 2015 en la finca Haza de la Concepción, en Malpartida de Plasencia, que servirá para asesorar a los pueblos a la hora de elegir las especies que mejor se adaptan a su entorno natural y a las condiciones climatológicas de cada localidad.

En la guía --elaborada con el asesoramiento del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural-- se recogen medio centenar de especies de árboles, arbustos, matorrales y trepadoras y se cuenta cómo, dónde, cuándo y qué plantar según las necesidades de cada población.

La diputada provincial de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería, Angélica García, ha presentado este jueves la publicación junto al decano territorial de Extremadura del citado colegio profesional, Iván Muñoz.

García ha explicado la importancia del trabajo que desarrolla el vivero provincial para proveer a los pueblos de árboles y plantas que contribuyen no solo a embellecer los espacios públicos, sino a reducir la huella de carbono, cuidar el medio ambiente y bajar las temperaturas.

Para mejorar este objetivo se ha diseñado la guía que se distribuirá entre los ayuntamientos de la provincia como soporte técnico y para ayudar a la toma de decisiones y al cuidado de las zonas verdes, así como a despejar las dudas que puedan tener a la hora de plantar árboles en sus municipios.

"Es un proyecto de tiempo que hoy se hace una realidad, que queremos hacer llegar a nuestros ayuntamientos para que sea esa guía de consulta", ha explicado García, que ha añadido que incluye fotografías, textos explicativos y "casos reales de cuándo se planta bien o cuándo no se planta bien, para evitar esos futuros problemas que puede dar un arbolado cuando no se pone en el sitio idóneo y conocer todas las necesidades que tienen".

También se ofrece información de una forma "didáctica y de fácil consulta" sobre las especies y las cualidades de cada una, por lo que la publicación se distribuirá también en las bibliotecas municipales como manual que puede servir para conocer cuáles son las especies que hay en nuestra provincia.

De momento, la guía se ha hecho con árboles, arbustos, matorrales y trepadoras y se trabaja en un posible segundo volumen sobre las flores de temporada que el vivero provincial reparte entre los municipios para embellecer sus parques y jardines.

Por su parte, el técnico forestal Iván Muñoz ha explicado que la idea ha sido elaborar un documento de referencia que sirva a los gestores municipales que no tienen esa información más técnica o específica de las plantas para que cuenten con datos a la hora de dotar a los municipios de materia vegetal que permita dar forma a sus infraestructuras verdes.

La guía se ha estructurado en dos bloques, uno general que sirve para contextualizar y dar respuesta a ciertas preguntas generales independientemente de la especie. La primera pregunta que se resuelve es el por qué son necesarias infraestructuras verdes dentro de los municipios.

REGLA 3-30-300

En este punto, Muñoz ha citado una regla que recoge la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza que es la conocida como 3-30-300, que significa que "cualquier ciudadano deber de observar desde su domicilio o desde su centro de trabajo, al menos tres árboles de elevado porte desde su ventana; que el barrio en el que habita tenga al menos un 30% de cobertura arbórea y que viva a menos de 300 metros de una zona verde".

"Esto no solo es conservación de naturaleza, esto es bienestar físico, psicológico y calidad de vida de todos nosotros", ha resaltado Muñoz, que ha incidido en la importancia de las infraestructuras verdes en una provincia tan extensa como la de Cáceres, con una marcada masa agroforestal que "se pone de relieve y se valora mucho más" en esta época del año.

Por eso, es "fundamental" que los ayuntamientos gestionen bien estos espacios para cumplir los objetivos de viabilidad y confort para la población de sus zonas verdes, cuya planificación requiere "un orden y unas normas" para planificar estas infraestructuras verdes y conseguir mejores objetivos.

"Cómo plantar, cómo gestionar, cómo cuidar nuestros árboles y arbustos de los núcleos urbanos y de los entornos es fundamental a la hora de saber las necesidades y los requerimientos de las especies", ha resaltado Muñoz, quien ha apuntado que la provincia de Cáceres es muy diferente geográficamente y también hay que tener en cuenta a la hora de la plantación las diferencias que pueden tener los pueblos de alta montaña como podría ser Piornal a la penillanura cacereña como podría ser Brozas.

A este respecto, la guía intenta definir qué especies pueden estar mejor adaptadas a nuestros entornos naturales y cuál de ellas requiere más o menos cuidados.

Y finalmente, el segundo bloque se dedica a saber elegir las especies para lo que se han elaborado más de 50 fichas con las especies que producen en el vivero de Haza de la Concepción --entre árboles, arbustos matorrales y trepadoras-- para dar también una estructura diversa a los espacios naturales municipales.

Cada ficha recoge una serie de fotografías, la mayoría de ellas tomadas con ejemplos vivos de los pueblos de la provincia, y una serie de recomendaciones y de información visual, "muy accesible para que de un simple vistazo sepa si puedo poner una abedul en mi parque en función del mantenimiento que sea capaz de darle o en función de las propias condiciones naturales que tiene mi municipio". "Se trata de intentar dar respuestas a estas preguntas y tener ese documento de referencia de una forma útil", ha concluido.