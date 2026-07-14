La Diputación de Cáceres entrega a la Asociación de Esclerosis Múltiple más de 3.700 euros de un concierto solidario

La vicepresidenta Primera de Territorio de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, entrega la recaudación de un concierto solidario a la Asociación de Enfermos de Esclerosis Múltiple de Cáceres (Aeemca). - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta Primera de Territorio de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha asistido al acto de entrega de 3.725 euros obtenidos en la recaudación del Concierto Solidario Intergeneracional, organizado por Acaumex, que se destina de manera íntegra a la Asociación de Enfermos de Esclerosis Múltiple de Cáceres (Aeemca).

La Banda Sinfónica Provincial de la Diputación de Cáceres se sumó a esta iniciativa celebrada en el Gran Teatro el pasado 25 de enero, en un concierto dirigido por Antonio Luis Suárez que reunió a niños, jóvenes y mayores en torno al lenguaje universal de la música.

La recaudación conseguida con objetivos solidarios proviene de la venta de entradas, la Fila 0 y las aportaciones de Caja Almendralejo y Acaumex, "demostrando que la solidaridad también se interpreta en clave musical", informa la diputación cacereña.