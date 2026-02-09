La Diputación de Cáceres estrenará en marzo un nuevo invernadero para mejorar el reparto de plantas a los municipios

Instalaciones del nuevo invernadero que la Diputación de Cáceres está construyendo en la finca Haza de la Concepción de Malpartida de Plasencia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres está construyendo en la finca Haza de la Concepción, situada en Malpartida de Plasencia, un gran invernadero que pretende estrenar a mediados de marzo para mejorar el reparto de árboles, arbustos y flores a los municipios con el objetivo de embellecer sus espacios públicos cada temporada.

Con una inversión de 350.000 euros y una capacidad de 600 metros cuadrados, estas instalaciones estarán totalmente domotizadas para controlar la temperatura y la humedad, para lo que contarán con una malla de sombreo y un mesas preparadas con riego automático para el criadero de arbustos, flores de temporada y plantas aromáticas.

La diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería de la Diputación de Cáceres, Angélica García, ha explicado que se está instalando tecnología puntera para obtener una máxima calidad en las plantas y poder entregarlas a los municipios "en tiempo y forma", es decir, en el momento óptimo y en las mejores condiciones de conservación.

"Son nuevas instalaciones totalmente automatizadas para que podamos entregar la planta en tiempo y en las condiciones ideales para nuestros pueblos", ha señalado Angélica García en declaraciones a Europa Press, en las que ha explicado que este nuevo invernadero se complementará con el vivero que ya existe en la misma finca de la localidad malpartideña, que seguirá en funcionamiento.

Y es que en el invernadero se criarán las plantas para después pasar al vivero actual donde se llevará a cabo un proceso de climatización, antes de su entrega a los ayuntamientos de la provincia que lo soliciten. Unas solicitudes que siempre son más que las plantas que se pueden producir, por lo que no se llega a atender toda la demanda, aunque este nuevo invernadero "podrá suplir un poco más las necesidades de los pueblos", ha apuntado la diputada.

Cabe recordar que la Diputación de Cáceres realiza dos grandes campañas de entrega de plantas y arbustos. La de primavera es la más importante y se puede llegar a distribuir unas 70.000 flores de temporada, mientras que en otoño se entregan unos 40.000 árboles y arbustos, a los que hay que sumar un nuevo servicio de planta aromática, en el que se han distribuido alrededor de 5.000 unidades, por lo que el volumen total puede llegar a las 115.000 entregas.

Para facilitar a los ayuntamientos sus peticiones, la Diputación de Cáceres está trabajando también en la elaboración de una 'Guía de árboles y arbustos', con el fin de que, a la hora de registrar sus peticiones, los responsables municipales conozcan las especies que hay a disposición de los pueblos y las que mejor se adaptan a sus necesidades y condiciones climáticas.

"La Diputación de Cáceres trabaja siempre pensando en el medio rural y en mejorar las zonas verdes para toda nuestra provincia", ha concluido Angélica García.