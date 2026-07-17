La Diputación de Cáceres garantiza apoyo tras localizarse indicios de una fosa de la Guerra Civil en Villamesías

El presidente de la Diputación de Cáceres visita los trabajos de localización e investigación de posibles fosas comunes relacionadas con la Batalla de Villamesías - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

VILLAMESÍAS (CÁCERES), 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha garantizado la continuidad del proyecto de Villamesías tras localizar los primeros indicios de una fosa de la Guerra Civil en el cementerio del municipio.

En dicho lugar, los vecinos situaron durante décadas la existencia de una fosa común con víctimas asesinadas en 2 de agosto de 1936 en la Batalla de Villamesías y ahora una placa recuerda que en aquel episodio fueron víctimas cerca de un centenar de personas procedentes de las provincias de Ciudad Real, Cáceres y Badajoz.

Noventa años después, los trabajos impulsados por la Diputación Provincial de Cáceres han localizado precisamente en ese punto los primeros indicios que apuntan a la existencia de dicha fosa, un hallazgo que ha llevado a Miguel Ángel Morales a visitar el lugar junto con el alcalde, Juan Luis Rivera, y acompañados por las codirectoras del proyecto Ana María Rabazo y Laura Gutiérrez.

Como han explicado en la visita ambas directoras, hasta el momento se han realizado siete sondeos arqueológicos, uno de los cuales ha ofrecido resultados especialmente significativos, como la localización de restos de al menos seis personas, dispuestas de forma incompatible con un enterramiento ordinario.

De esta forma, los cuerpos aparecen en distintas orientaciones, algunos boca abajo y superpuestos entre sí, circunstancias que, unidas a la localización de vestimenta correspondiente a la época, constituyen indicios "muy relevantes" de que se trata de víctimas relacionadas con los hechos ocurridos el 2 de agosto de 1936.

Los trabajos no han podido continuar en profundidad para encontrar más cuerpos ya que los restos se introducen bajo la actual línea de nichos del cementerio y cualquier nueva intervención requerirá un proyecto específico y la tramitación de los permisos necesarios para poder actuar en esa zona.

Tanto Ana María Rabazo como Laura Gutiérrez consideran que existe una certeza cercana al 80 por ciento de encontrarse ante la fosa buscada durante décadas y destacan que los hallazgos se han producido exactamente en el lugar señalado durante generaciones por los vecinos del municipio y donde en la actualidad permanece la placa conmemorativa, ha informado en nota de prensa la Diputación de Cáceres.

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