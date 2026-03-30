La Diputación de Cáceres y El Gato con Jotas firman un convenio para recuperar el folclore rayano en una fonoteca

Sergio Gómez, conocido artísticamente como El Gato con Jotas, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, firman un convenio de colaboración - EUROPA PRESS

CÁCERES, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales y Sergio Gómez Juárez, conocido artísticamente como El Gato con Jotas, han firmado este lunes un convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto '¡Canta Puebru!, Canta', una iniciativa que pretende recuperar el patrimonio inmaterial y musical de la provincia de Cáceres y, también, el de la franja fronteriza con Portugal.

Se trata de una iniciativa de investigación y documentación visual para recoger el patrimonio musical, con especial atención en el espacio transfronterizo, que servirá para crear un archivo audiovisual con los materiales producidos que permita no solo conservar canciones, sino también su contexto cultural, social y lingüístico.

La idea es grabar a la población rural de varias localidades cantando una treintena de canciones populares que están casi en el olvido para crear un archivo audiovisual, en forma de fonoteca, que quedará en posesión de la diputación cacereña para que pueda ser consultada por historiadores o público en general.

Para ello, la institución provincial aporta 60.000 euros y Sergio Gómez y su equipo se comprometen a entregar el trabajo concluido a finales de este año o principios de 2027. El trabajo consistirá en indagar en la memoria de los mayores para recuperar versiones de canciones que han llegado a nuestros días y otras que se han perdido en el tiempo.

Tras la firma del convenio, Miguel Ángel Morales ha explicado que se trata de una inversión en cultura, en tradición oral y en el acervo cultural de los municipios cacereños y su folclore. "Hay veces que, como consecuencia de no darle importancia a lo realmente importante, se pierden cosas que pueden servir para el futuro en investigación a muchas personas que se dedican a la música y a la cultura", ha señalado.

"Portugal es una oportunidad única que tiene esta provincia frente a otras provincias del interior y el hecho de hacer cosas y rescatar cosas del folclore hispano-portugués, da una vitalidad y da una enjundia a la cultura cacereña impresionante", ha dicho el presidente de la institución provincial.

Por su parte, Sergio Gómez ha explicado que se trata de un proyecto "muy ambicioso" porque requiere de un gran equipo técnico que grabará los vídeos y catalogará las canciones recuperadas para hacer un inventario.

"Vamos a dejar un archivo a diputación para que sea fuente de información, una fuente donde emana más de Extremadura para que todo el mundo pueda visitar esos cantares y todo el mundo quede en el recuerdo, o sea, todo el mundo tenga ese lugar donde ir. Y por supuesto se cree una nueva ola, una nueva corriente de musicalidad extremeña, de la que somos partidarios todos", ha indicado El Gato con Jotas.

Según ha explicado, la intención es que este archivo sirva de materia prima y estímulo para que jóvenes músicos y folcloristas reinterpreten y mantengan viva la tradición.

Este proyecto quiere también ser nexo de unión entre los pueblos de La Raya de Extremadura y Portugal y recuperar el espíritu de la frontera que "antes era un lugar de encuentro, un lugar de hermanamiento entre pueblos y, sobre todo, un lugar de mirar más allá, de hermanarnos".

UNA TREINTENA DE GRABACIONES

El objetivo del proyecto es realizar un mínimo de 30 grabaciones profesionales en 8 pueblos estratégicos seleccionados en la provincia y otros en la franja transfronteriza, priorizando piezas que evidencien la simbiosis cultural. Algunas de estas localidades rayanas serán Cedillo, Valencia de Alcántara o Herrera de Alcántara en la parte cacereña, y Castelo de Vide, Marvão o Castelo Branco, en la zona portuguesa.

Aparte de municipios fronterizos se visitarán localidades del Valle del Jerte como Piornal, y otras comarcas como Villar del Pedroso, Acehúche, Arroyo de la Luz, la Garganta o Acebo.

Se proponen varias fases para su desarrollo: trabajo de campo para la identificación y grabación de de informantes; clasificación y documentación del material recopilado con la transcripción de letras, clasificación por temáticas, usos o ritmos; archivo y procesamiento digital, etapa en la que se creará el archivo musicológico y píldoras audiovisuales; y finalizará con la difusión y distribución en plataformas como Youtube, Vimeo, Instagram o TikTok.

El propio artista ha resaltado que este proyecto va más allá de la mera recopilación de canciones y aspira a elaborar una documentación integral y profunda. "Vamos a entrar en las casas de esas señoras y esos señores para que nos cuenten, nos canten y contextualizar todo ese acervo tan maravilloso que tenemos", ha subrayado.

Todo ello sostenido --ha insistido-- sobre pilares conceptuales como la potenciación de la herencia intergeneracional, profundizar en las historias detrás del canto y en la riqueza lingüística y dialectal de la provincia y el espacio transfronterizo.