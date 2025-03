Diputación de Cáceres gestiona sus propios planes de empleo con ayuntamientos ante el "yo invito y tú pagas" de la Junta

CÁCERES, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha asegurado que la institución gestiona directamente sus propios planes de empleo con los ayuntamientos porque el Programa de Colaboración Municipal de Empleo (PCEME) de la Junta es un "yo invito y tú pagas".

Para Gutiérrez, las acusaciones vertidas este martes por la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, sobre las diputaciones provinciales, tienen como objetivo "enmascarar la falta de gestión y de eficacia del gobierno del PP" en Extremadura.

Se trata de un gobierno que pretende "el yo invito y tú pagas" sin tener en cuenta además, asegura en un comunicado, la opinión de las diputaciones.

Las diputaciones no participan en el PCEME de empleo en "varias convocatorias" porque el Gobierno de María Guardiola "pretendía" que las instituciones provinciales pusieran los fondos sin dejarles "opinar" en los criterios o cómo va a ser el reparto "tal y como siempre se ha había venido haciendo" con el anterior ejecutivo.

Así, la vicepresidenta y portavoz explica que las diputaciones decidieron llevar a cabo estos planes de empleo "directamente" con su gestión, de modo que se realiza por "tramitación anticipada" y los ayuntamientos de la provincia "ya pueden contratar".

Sin embargo, siguen "a la espera" de los fondos del Gobierno de María Guardiola, que "no han ido al Consejo de Política Local de Extremadura (COPLE), al igual que tampoco han ido los fondos destinados a las plazas de asistidos que gestionan los propios ayuntamientos", subraya.

En este sentido, Esther Gutiérrez ha calificado la situación de los ayuntamientos de "desesperados ante la falta de gestión y ante la tardanza", en contraposición con el "apremio" de la diputación a la hora de aprobar la convocatoria dirigida a entidades privadas para esas plazas de asistidos.

Finalmente, Gutiérrez ha destacado que la Diputación de Cáceres no solo ha invertido cada año los seis millones de euros para empleo en los ayuntamientos, sino que, además, ha aprobado otros dos planes extraordinarios donde los ayuntamientos tienen "flexibilidad total y absoluta" para destinarlos a empleo o "cualquiera de las necesidades" que tengan en su municipio.

"Esto es un gobierno que se dedica a solucionar los problemas de los pueblos, de los ayuntamientos, atenderlos, asistirlos", de modo que si no fuera por las diputaciones "los pueblos estarían realmente abandonados", porque el Ejecutivo de María Guardiola está "demostrando que no es capaz de gestionar, que no es capaz, incluso, de aprobar unos presupuestos que lleguen a los municipios y que atiendan a esos servicios tan necesarios" para los extremeños.