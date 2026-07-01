La Diputación de Cáceres implementa una herramienta propia de IA para impulsar una administración más eficiente

Presentación de la Estrategia de Inteligencia Artificial de la Diputación de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha implementado una herramienta propia de Inteligencia Artificial (IA) para impulsar una administración más eficiente, tanto para los trabajadores provinciales como para los ciudadanos, ya que con este recurso tecnológico se agilizarán trámites burocráticos y facilitará la elaboración de informes, cuyo tiempo de respuesta puede reducirse entre un 80 o un 90%.

Se trata una parte más de la Estrategia de Inteligencia Artificial de la Provincia de Cáceres 2025-2030, un documento que establece la hoja de ruta para incorporar la inteligencia artificial como herramienta de transformación de la administración pública, apoyo a los municipios, impulso al tejido productivo y mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

El acto de presentación de esta estrategia se ha celebrado en el Palacio de Mayoralgo, donde se ha reunido a representantes institucionales, responsables municipales, personal técnico, agentes económicos y sociales, así como profesionales del ámbito de la innovación y la transformación digital.

"La inteligencia artificial ya está aquí, teníamos dos opciones, seguir observando cómo esta revolución tecnológica está creando defensores y detractores, y como administración esperar a ver qué pasa o liderar el cambio. Y desde la Diputación de Cáceres hemos querido liderar ese cambio, ser parte de la construcción del futuro con una estrategia que va mucho más allá y que tiene una herramienta propia que es innovadora y es pionera a nivel nacional", ha indicado la vicepresidenta Primera de la institución provincial, Esther Gutiérrez.

Gutiérrez ha señalado que no se trata de que "la tecnología humanice nuestros pueblos", sino que lo que se busca es "humanizar la tecnología para que esté al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y del desarrollo de la provincia de Cáceres".

Así, la estrategia nace con el objetivo de convertir la inteligencia artificial en una política pública útil, segura, ética y cercana, capaz de mejorar los servicios públicos, reforzar las capacidades de los ayuntamientos --especialmente los de menor tamaño--, favorecer el desarrollo económico y afrontar algunos de los principales retos de la provincia, como la despoblación, el envejecimiento o la modernización del territorio.

Gutiérrez ha destacado que se trata de "una inteligencia artificial propia al servicio de lo público, de la ciudadanía y de los trabajadores", una herramienta gratuita, sin licencias y con garantía de protección de los datos.

Del mismo modo ha subrayado que, frente a la opción de contratar este servicio a una gran empresa, la institución ha apostado por desarrollar una solución propia para mantener el control, adaptarla a las necesidades de la provincia y seguir evolucionándola en función de cada ámbito.

Tras la intervención de Gutiérrez, han intervenido Urbano García y Juan Carlos Casco, que han dado asistencia técnica y construido junto con el equipo de la Diputación de Cáceres la hoja de ruta. Ellos han presentado los principales contenidos de la estrategia, explicando los objetivos, ejes de actuación y proyectos que conformarán la hoja de ruta provincial hasta 2030.

ESTRATEGIA PIONERA

Casco ha explicado que la Estrategia de Inteligencia Artificial de la provincia de Cáceres es pionera al ser la primera impulsada por una administración provincial en España. Del mismo modo, ha matizado que el documento está alineado con las estrategias europea y nacional y que servirá para orientar las prioridades, los recursos y los proyectos tractores en este ámbito.

Además, ha incidido en que no se trata de una iniciativa dirigida únicamente a la Administración provincial y local, sino "a las más de 400.000 personas, a los más de 200 ayuntamientos del territorio y al conjunto de la sociedad cacereña".

Entre los principales objetivos de la estrategia destacan modernizar la administración pública mediante la incorporación progresiva de herramientas de inteligencia artificial, impulsar el desarrollo económico, la innovación y el empleo y poner la inteligencia artificial al servicio del territorio para mejorar la prestación de servicios públicos y afrontar los grandes desafíos de la provincia.

La estrategia se desarrollará mediante un Plan de Acción estructurado en diferentes ejes de trabajo y proyectos tractores, que permitirán implantar las iniciativas de forma progresiva, garantizando la formación, la evaluación y la mejora continua.

PRESENTACIÓN DEL LABORATORIO DIP-IA

Otro de los momentos destacados del acto ha sido la presentación del Laboratorio DIP-IA, un espacio concebido para diseñar, probar y transferir soluciones de inteligencia artificial adaptadas a las necesidades reales de la Diputación de Cáceres y de los municipios de la provincia.

La presentación ha sido realizada por el jefe del Servicio de Promoción Económica y Políticas Activas de Empleo, Javier Luna, y el técnico responsable del desarrollo de la plataforma de Inteligencia Artificial Dip-IA de la Diputación de Cáceres, Mariano Marín quienes han explicado el papel que desempeñará este laboratorio como instrumento de innovación pública y soberanía tecnológica.

El Laboratorio permitirá desarrollar herramientas propias, validar soluciones antes de su implantación y facilitar la automatización de procesos administrativos, la consulta inteligente de documentación y el desarrollo de aplicaciones específicas para la Administración pública.

Mariano Marín que ha desgranado la estructura de la herramienta por ámbitos de conocimiento y ha puesto ejemplos de su uso como pueden ser la consulta de expedientes, la redacción de pliegos o la auditoría de contratos, adaptados a las necesidades de cada administración.

Además, ha destacado que este recurso de Inteligencia Artificial permitirá reducir de forma significativa los tiempos de respuesta, con reducciones del 80 o el 90 por ciento en algunos procesos, aunque ha incidido en que la herramienta "no hace el trabajo", sino que sirve de apoyo para que el funcionario o funcionaria "revise, complete y valide los documentos antes de su tramitación".

Por su parte, Dip-IA es la plataforma de inteligencia artificial desarrollada por la Diputación de Cáceres con fondos propios. Su base de conocimiento se ha construido mediante la incorporación de información y documentación propias de la institución.

De este modo, se garantiza que la información permanezca en un entorno seguro, evitando la fuga de datos y preservando su confidencialidad, al tiempo que se facilita la agilización de los procedimientos administrativos y la mejora de los servicios prestados a las administraciones locales y a la ciudadanía.

La Diputación de Cáceres concibe esta Estrategia de Inteligencia Artificial como un proceso abierto, participativo y dinámico, preparado para incorporar nuevas iniciativas, alianzas y proyectos conforme evolucione la inteligencia artificial y las necesidades del territorio.

Su modelo de gobernanza contempla la colaboración entre las distintas áreas de la diputación, los ayuntamientos, universidades, centros tecnológicos, empresas y agentes sociales, con el propósito de construir un ecosistema provincial de inteligencia artificial que permita extender sus beneficios al conjunto de la provincia.