La Diputación de Cáceres impulsa su Agenda provincial con la participación de los agentes del territorio

Reunión para impulsar la Agenda Provincial de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Internacionales Charo Cordero de Cáceres ha acogido a lo largo de la semana las I Jornadas de Diseño Participativo de Políticas Públicas 'Cáceres, la provincia que quieres', una iniciativa impulsada por la Diputación de Cáceres con el objetivo de incorporar la visión y las propuestas de los distintos agentes del territorio al proceso de definición de las políticas públicas que marcarán el futuro de la provincia a través de su Agenda Provincial.

Durante la jornada celebrada el 15 de junio tuvieron lugar las dos primeras mesas de trabajo previstas en el programa. La Mesa 1, dedicada a las Infraestructuras Territoriales, y la Mesa 2, centrada en el Reto Demográfico, y reunieron a representantes institucionales, personal técnico de la Diputación de Cáceres, entidades públicas, organizaciones sociales, agentes económicos y profesionales vinculados a ambas materias.

La apertura institucional contó con la participación de la vicepresidenta primera de Igualdad, Política Social y Cooperación Internacional, Esther Gutiérrez Morán y del vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás, quienes destacaron la importancia de construir las políticas públicas provinciales desde la escucha activa, dando el protagonismo a los diferentes actores del territorio.

Las sesiones se han completado con la celebración de las tres mesas restantes: Cambio Climático y Economía Circular a cargo de la diputada Angélica García; Desarrollo Económico y Digital con el diputado Tomás Sánchez; y Gobernanza, Cooperación e Igualdad con la vicepresidenta segunda, Isabel Ruíz Correyero.

A través de esta metodología participativa, la Diputación de Cáceres refuerza su compromiso con una planificación estratégica abierta y orientada a la mejora de la calidad de vida en los municipios de la provincia.