La Diputación de Cáceres impulsa su Agenda provincial con la participación de los agentes del territorio

Reunión para impulsar la Agenda Provincial de la Diputación de Cáceres
Reunión para impulsar la Agenda Provincial de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 18 junio 2026 15:28
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CÁCERES 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Internacionales Charo Cordero de Cáceres ha acogido a lo largo de la semana las I Jornadas de Diseño Participativo de Políticas Públicas 'Cáceres, la provincia que quieres', una iniciativa impulsada por la Diputación de Cáceres con el objetivo de incorporar la visión y las propuestas de los distintos agentes del territorio al proceso de definición de las políticas públicas que marcarán el futuro de la provincia a través de su Agenda Provincial.

Durante la jornada celebrada el 15 de junio tuvieron lugar las dos primeras mesas de trabajo previstas en el programa. La Mesa 1, dedicada a las Infraestructuras Territoriales, y la Mesa 2, centrada en el Reto Demográfico, y reunieron a representantes institucionales, personal técnico de la Diputación de Cáceres, entidades públicas, organizaciones sociales, agentes económicos y profesionales vinculados a ambas materias.

La apertura institucional contó con la participación de la vicepresidenta primera de Igualdad, Política Social y Cooperación Internacional, Esther Gutiérrez Morán y del vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás, quienes destacaron la importancia de construir las políticas públicas provinciales desde la escucha activa, dando el protagonismo a los diferentes actores del territorio.

Las sesiones se han completado con la celebración de las tres mesas restantes: Cambio Climático y Economía Circular a cargo de la diputada Angélica García; Desarrollo Económico y Digital con el diputado Tomás Sánchez; y Gobernanza, Cooperación e Igualdad con la vicepresidenta segunda, Isabel Ruíz Correyero.

A través de esta metodología participativa, la Diputación de Cáceres refuerza su compromiso con una planificación estratégica abierta y orientada a la mejora de la calidad de vida en los municipios de la provincia.

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