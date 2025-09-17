La Diputación de Cáceres impulsa infraestructuras y turismo en Alcántara con una inversión de más de 320.000 euros - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

ALCÁNTARA (CÁCERES), 17 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cáceres impulsa la creación de nuevas infraestructuras y recursos turísticos en Alcántara con una inversión de más de 320.000 euros. Las actuaciones abarcan la reforma de vestuarios en la piscina municipal, la renovación de la Travesía San Antón y la instalación de un video mapping en el Conventual de San Benito.

El vicepresidente Tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás, ha visitado algunas de estas inversiones realizadas con fondos de la diputación provincial en Alcántara, junto a los concejales del Gobierno municipal, Begoña Muñoz y Gonzalo Blanco.

Entre las actuaciones, se han llevado a cabo una reforma integral en la zona de vestuarios y baños de la piscina municipal, así como el espacio destinado a la entrada y taquilla. Estos trabajos se han financiado con el Plan Activa Bianual 2021-2022, por un importe de 135.313 euros.

También ha visitado la intervención realizada en la Travesía San Antón con los fondos del Plan Activa Obras 2023. Con una inversión de 123.111 euros se ha acometido la renovación completa de esta vía en la que se ha sustituido el empedrado por adoquines para mejorar la accesibilidad de una calle que se encontraba "impracticable", según han explicado los ediles.

"La Diputación Provincial de Cáceres sigue comprometida con los ayuntamientos de la provincia en la mejora de sus infraestructuras", ha señalado García Nicolás, quien, además de estas obras, ha visitado el Centro de Interpretación de las Órdenes de Caballería, integrado en la Red Provincial de Centros de Interpretación y beneficiario de las ayudas de la Institución Provincial destinadas a la contratación de personal para la dinamización y promoción turística.

El diputado ha mostrado su satisfacción por el video mapping que recrea la historia de un órgano que existía en el Conventual de San Benito en Alcántara, cuya inversión ha ascendido a 65.409 euros. "Recomendamos la visita del mismo porque es espectacular, tanto el patrimonio que tiene Alcántara en este conventual como la exposición que ha creado el Ayuntamiento con estos fondos de la Diputación de Cáceres", ha señalado.