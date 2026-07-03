La Diputación de Cáceres impulsa un programa para mejorar la competitividad de las empresas de los Territorios Unesco

Cartel del programa de mentorización para empresas turísticas de los tres Territorios Unesco de la provincia de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha un programa de mentorización para mejorar la competitividad de las empresas turísticas de los Territorios Unesco de la provincia, así como impulsar la innovación, la sostenibilidad y la rentabilidad del tejido empresarial vinculado al turismo en estos espacios reconocidos internacionalmente por esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Cabe recordar que la provincia de Cáceres cuenta con tres territorios Unesco que son la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo Internacional y el Geoparque Mundial Villuercas-Ibores-Jara.

Esta iniciativa --enmarcada en el proyecto TeUnesco y con la asistencia técnica de Sity Consultores-- ofrece a las empresas que participen un itinerario de acompañamiento personalizado y adaptado a las necesidades específicas de cada negocio, abordando áreas como el marketing y la comercialización, la creación de productos turísticos, la digitalización, la innovación, la gestión empresarial y la mejora de la rentabilidad.

El objetivo de estas sesiones es dotar a las empresas turísticas de herramientas y conocimientos que les permitan reforzar su posicionamiento en el mercado, mejorar su capacidad de adaptación a los nuevos retos del sector y contribuir al desarrollo de un modelo turístico más competitivo y sostenible en los Territorios Unesco de la provincia.

Las charlas informativas de presentación del programa han comenzado esta semana en Logrosán, en la que han participado empresas locales de alojamiento y agroalimentarias. Y la próxima semana se llevarán a cabo en el Birdcenter de Torrejón el Rubio (7 de julio) y en el Espacio Cultural Victoria de Salorino (8 de julio), en ambos casos en horario de 16,30 a 18,30 horas. La participación es gratuita pero requiere inscripción previa.

Tras la celebración de las jornadas de presentación se abrirá el proceso de adhesión al programa de mentorización, que contará con un máximo de ocho empresas participantes por cada Territorio Unesco, hasta un total de 24 empresas, informa la diputación cacereña en nota de prensa.

Este es un programa práctico y adaptado a cada empresa, con un acompañamiento individualizado y flexible, adaptándose a las características y necesidades de cada participante. Durante el proceso de acompañamiento las empresas recibirán apoyo para diagnosticar los ámbitos de mejora, así como seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos tras la implementación de las recomendaciones estratégicas.