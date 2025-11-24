La Diputación de Cáceres informa a la Asociación de Mujeres Migrantes sobre los recursos de atención pública

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido este lunes a Tania Irías y a Maryorit Guevara, representantes de la Asociación Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido este lunes a Tania Irías y a Maryorit Guevara, representantes de la Asociación Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, quienes han manifestado su deseo de acercarse a las distintas instituciones para poder conocer los recursos de atención pública a los que pueden acceder estas mujeres e, incluso, sus hijos e hijas, "para poder organizarse y ser parte de este territorio".

Desde la asociación, tal como han explicado al presidente, se trabaja directamente con casi seiscientas personas, con ayuda de abogadas o psicólogas, pero es necesario, "ampliar este trabajo y que las mujeres conozcan los recursos que hay en esta tierra, tanto para el mercado laboral, la escolarización de sus hijos, el empadronamiento, etcétera".

Ambas han reconocido que el medio rural es toda una oportunidad. "En muchos casos, la primera oportunidad laboral con la que se encuentran las mujeres es en los cuidados o la limpieza, y la ruralidad es una oportunidad, pero para ello, las mujeres deben conocer los recursos que hay en cada uno de los pueblos, de ahí la importancia de "trabajar conjuntamente con las instituciones".

Trabajar, tanto en el terreno laboral, como en el de atención ante la violencia de género, atención de emergencia, apoyo emocional, asesoramiento jurídico u orientación y acompañamiento emocional a sus hijos e hijas. "Es necesario que el derecho a la migración venga avalado por la dignidad humana", ha concluido Irías.