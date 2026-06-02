Diputación de Cáceres lanza un plan extraordinario de 20 millones de euros para inversiones en todos los municipios

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, junto a los diputados Luis Fernando García, Esther Gutiérrez y Javier Prieto - EUROPA PRESS

Miguel Ángel Morales destaca que el programa permitirá financiar gasto corriente y obras para "mantener vivos nuestros pueblos"

PIORNAL (CÁCERES), 2 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha un nuevo plan extraordinario de inversiones en todos los municipios de la provincia, dotado con 19.998.387 euros --lo que supone el más ambicioso activado hasta ahora por la institución provincial,-- que servirá para financiar tanto gasto corriente, como obras municipales en las localidades de la provincia, a lo que se destinará la mayoría, unos 15,9 millones.

El dinero se distribuirá por número de habitantes, de manera que a Cáceres capital le tocarán 650.000 euros, que empleará en la reforma de la avenida de Portugal, y a Plasencia llegarán unos 450.000 euros que también invertirá en arreglo de vías públicas. Así, las localidades recibirán 18 euros por habitantes en municipios menores de 10.000 habitantes, mientras que los que tengan más serán 14 euros por habitante. Pero habrá un montante fijo como, por ejemplo, los 61.000 euros para los menores de 4.500 habitantes.

Este anuncio se ha realizado este martes en una rueda de prensa celebrada en los jardines de la Hospedería la Serrana, en Piornal, un establecimiento turístico que ha abierto sus puertas de nuevo tras someterse a una importante rehabilitación y que se ha presentado como símbolo de un nuevo revulsivo económico y social en el medio rural y, especialmente, en las comarcas del Valle del Jerte y La Vera.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, acompañado de la vicepresidenta Primera de Territorio, Esther Gutiérrez, el vicepresidente Tercero de Fomento, Luis Fernando García Nicolás, y el alcalde de Piornal y también diputado provincial, Javier Prieto, han desgranado los detalles de este plan que "contribuirá a ayudar a mantener vivos nuestros pueblos y resolver problemas del día a día, impulsando, así, proyectos de vida en nuestra tierra", ha dicho el presidente.

"El factor población es determinante, el criterio objetivo, vamos a tratar mejor a quien menos población tiene frente al que más tiene, aunque obviamente, generalmente, el ayuntamiento mayor tendrá más dinero", ha explicado Morales, que ha añadido que hay "libertad absoluta" en los ayuntamientos para que destinen su asignación con un "criterio objetivo". "El dinero va destinado a los municipios, a los habitantes, a los ciudadanos, no a los alcaldes y las alcaldesas", ha subrayado.

Morales ha explicado que en el caso de que los pueblos opten por financiar gasto corriente, no se podrá destinar más del 35% del total de la subvención, destinándose el resto a inversiones y otras actuaciones municipales. Así, sin que los municipios tengan que aportar cantidad alguna, este plan contempla que cada entidad local lo destine donde quiera, información que ya han trasladado a la diputación al presentar sus solicitudes.

"Este plan de inversiones es un orgullo para la institución", ha dicho Morales, que ha vuelto a mostrar su queja por la norma de gasto que impide gastar a las administraciones saneadas los recursos económicos de los que dispone, por lo que ha pedido a PSOE y PP "que se pongan de acuerdo" para revertir la situación, que ha achacado a "Montoro que hizo la ley y Montero que no la cambió".

Un pleno que se celebrará el día 11 de junio aprobará este plan extraordinario y después se pondrán los créditos a disposición de los municipios, que tendrán que ejecutar las obras antes de finalizar 2027.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen aquellas consideradas financieramente sostenibles según el Real Decreto-Ley 15/2025, de 2 de diciembre, entre las que destacan obras en el alcantarillado; abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación y tratamiento de residuos; alumbrado público; protección y mejora del medio ambiente; seguridad y orden público; ordenación del tráfico y del estacionamiento; protección civil; servicio de prevención y extinción de incendios.

También se podrá destinar a políticas de vivienda; mejora de estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos; información y promoción turística; infraestructuras del transporte; recursos hidráulicos; vías públicas; parques y jardines; asistencia social primaria; creación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria; bibliotecas y archivos; protección del patrimonio histórico-artístico, e instalaciones deportivas.

Completan la lista de actuaciones que pueden acogerse a estas ayudas el arreglo de carreteras; caminos vecinales, y gestión del patrimonio, en el que se podrán incluir las aplicadas a la rehabilitación, reparación y mejora de infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público incluyendo las actuaciones de adaptación de infraestructuras que permitan la accesibilidad universal para personas con discapacidad y personas mayores.

HOSPEDERÍA LA SERRANA

La presentación de este nuevo plan de inversiones se ha llevado a cabo en la Hospedería La Serrana, en Piornal, tras su rehabilitación y su licitación, habiendo resultado adjudicataria, para su gestión y explotación durante 25 años, la empresa Cocinas Industriales Sarprix Extremadura SL, que ha generado 18 empleos, la mayoría de ellos ocupados por mujeres.

Estas instalaciones se encontraban cerradas al público desde 2013, y la Diputación de Cáceres ha realizado distintas intervenciones, con una inversión de casi 3 millones de euros, para rehabilitar, modernizar y adaptar este complejo a las demandas turísticas actuales.

Se han realizado intervenciones como las llevadas a cabo en la envolvente térmica y el aislamiento térmico exterior, la climatización, la seguridad contra incendios, la accesibilidad, la implantación de sistemas tecnológicos avanzados en telecomunicaciones o la gestión inteligente de espacios, entre otras.

A estas actuaciones financiadas por la diputación se han sumado las actuaciones que contemplaba la oferta de la empresa adjudicataria en el hotel, el restaurante, en las cocinas o en los exteriores. Se trata de un establecimiento con 29 habitaciones (67 plazas), que ofrece servicios de hospedaje, restauración y actividades vinculadas al turismo rural y cultural de la zona.

Morales ha insistido en que este tipo de instalaciones crean riqueza, generan empleo y luchan contra la despoblación del mundo rural porque "da oportunidades" a los que viven en los pueblos, además de dinamizar turística y culturalmente los municipios.

MUSEO JARRAMPLAS Y COOPERATIVA SAN JOSÉ

La jornada de este martes se ha aprovechado también para visitar dos lugares de "enorme importancia económica, turística y cultural para la zona", como ha destacado el alcalde de Piornal, Javier Prieto, como son el Museo de Jarramplas y la Cooperativa San José.

La Cooperativa San José fue constituida en 1962, con lo que cuenta con más de 60 años de historia, y se mantiene como uno de los pilares económicos históricos del municipio, centrada, fundamentalmente, en la recepción, el calibrado y la comercialización de la cereza y, de manera especial, de la Picota del Jerte.

De esta forma, la cooperativa aglutina el esfuerzo de cientos de familias de Piornal, ha apuntado el alcalde, "y cooperativas como San José demuestran que el Valle del Jerte no solo produce las mejores cerezas del mundo, sino que genera dignidad, empleo y futuro para nuestros pueblos, y el esfuerzo de generaciones.

Respecto al Museo de Jarramplas, Morales ha subrayado que el patrimonio inmaterial y la identidad cultural son también motores económicos del medio rural, como se refleja en la cantidad de visitantes que se acercan a este centro, unos 10.000 en el último año. El centro no solo protege una Fiesta de Interés Turístico Nacional, sino que es un foco de atracción los 365 días del año dando empleo a dos personas.