La Diputación de Cáceres lanza un programa para impulsar y acompañar el emprendimiento rural en la provincia

Presentación del programa 'En mi pueblo emprendí' que ha puesto en marcha la Diputación de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha el programa 'En mi pueblo emprendí', con el que se pretende impulsar y acompañar el emprendimiento rural en una decena de localidades de la provincia, con una atención cercana y personalizada a las personas que quieran abrir un negocio en estos municipios.

El proyecto va a tener una duración de un año y tiene un presupuesto total de 250.000 euros. Se desarrollará en Navalmoral de la Mata, Logrosán, Miajadas, Arroyo de la Luz, Valencia de Alcántara, Riolobos, Moraleja, Pinofranqueado, Hervás y Jarandilla de la Vera con la colaboración de la Fundación Ciudadanía.

El objetivo de este nuevo programa es conectar las capacidades existentes en la provincia y maximizar las respuestas al emprendimiento, a las personas con ideas, proyectos o negocios en marcha para que encuentren una orientación clara y un apoyo útil.

La vicepresidenta Primera de Territorio de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha presentado este jueves el programa a los alcaldes de las localidades donde se llevará a cabo y sus áreas de influencia, a lo que ha explicado que la idea es trabajar de forma coordinada con ayuntamientos, agentes y entidades de desarrollo local para poner a disposición de quien quiera emprender todos los recursos existentes.

Para conseguirlo se realizarán varias actuaciones como cursos y encuentros locales para detectar oportunidades en cada territorio; talleres de creatividad; acompañamiento de ideas y proyectos; facilitar herramientas y acceso a la información y conectar recursos "ofreciendo el apoyo preciso en el momento que se necesite".

"Las administraciones y las distintas entidades necesitamos estar coordenadas y tener herramientas sólidas, potentes, que nos permitan llegar a conseguir este objetivo común y, sobre todo, herramientas que garanticen ese acompañamiento a las personas que quieran realizar este tipo de emprendimiento", ha indicado Gutiérrez.

Según ha explicado en rueda de prensa, este programa pretende adaptarse a las necesidades de los emprendedores en función de la demanda y de la participación, así como a la "capacidad real" de formalizar prototipos de proyectos empresariales.

"No nos quedamos solo en la idea, sino que vamos a trabajar también en la validación técnica y en la viabilidad de cada uno de las iniciativas que se nos presenten", ha subrayado.

Así, se trabajará sobre los retos empresariales y oportunidades reales del mercado de trabajo, alineando el emprendimiento con la demanda territorial y los sectores estratégicos más fundamentales de la provincia.

BANCO DE OPORTUNIDADES

Para ello, se creará un "banco de oportunidades de emprendimiento" y se incorporarán herramientas de Inteligencia Artificial (IA) aplicadas al emprendimiento rural, diagnosticando los modelos de negocio, estrategias de diferenciación, automatización de procesos y construcción de oportunidades empresariales basadas en datos.

Otra de las líneas de trabajo es el acceso a las herramientas de financiación y conexión de los instrumentos provinciales que existen evitando también la duplicidad y generando un ecosistema integrado.

Y por último, se creará una ventanilla única provincial de emprendimiento, que consiste en integrar toda la estructura de diputación que va a permitir a cualquier persona que quiera emprender en el ámbito rural "acceder de una manera clara, sencilla y estructurada al mecanismo de apoyo provincial que vamos a poner en marcha" para "conectar todas las medidas que se están llevando a cabo".

El programa 'En mi pueblo emprendí' está alineado con la Agencia de Empleo propia que ha creado la Diputación de Cáceres en esta legislatura, con el Plan de Emprendimiento Rural, con el Programa de Relevo Empresarial, que también estamos colaborando en ese sentido con la Cámara de Comercio y con otros proyectos enfocados a luchar contra la despoblación.

"No partimos de cero porque se conectan de alguna manera todas las políticas, todos los programas existentes, tanto de la Diputación como también de otras entidades de la provincia, con la idea de estructurar, ordenar lo que existe para ganar eficiencia e impacto, que es lo que realmente perseguimos", ha explicado Gutiérrez.

El objetivo es que emprender en cualquier pueblo de la provincia de Cáceres "no sea una decisión individual arriesgada, sino que sea una decisión acompañada y que se sientan asesorados".

El pasado 19 de enero arrancaron las primeras sesiones del proyecto en Miajadas y durante el mes de febrero está previsto que se realicen en Pinofranqueado (20 de febrero), Riolobos (23 de febrero) y Logrosán (25 de febrero). En el resto de los municipios se irán definiendo progresivamente las fechas.

CONECTAR LO QUE YA FUNCIONA

De manera complementaria a la presentación del proyecto a los medios de comunicación, se ha celebrado una jornada de coordinación de proyectos financiados por Diputación en materia de emprendimiento. El objetivo es seguir dando pasos hacia un Modelo Provincial de Emprendimiento Rural definido, validado y operativo.

En este encuentro han participado los representantes de los ayuntamientos integrados en el mismo, así como de la Cámara de Comercio, otras asociaciones empresariales, Redex o Universidad de Extremadura, entre otros.

Se ha puesto sobre la mesa la identificación de espacios comunes entre proyectos y programas; y las conexiones efectivas y definir el itinerario para construir las grandes herramientas que van a materializar la política provincial frente al reto demográfico.