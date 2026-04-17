La Diputación de Cáceres, la Liga de la Educación y Fundación CIVES refuerzan su colaboración en proyectos educativos

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales se ha reunido este viernes con el presidente de la Liga Española de la Educación y de Fundación CIVES, Victorino Mayoral, y el secretario Liga Extremeña, Dionisio Castillejo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales se ha reunido este viernes con el presidente de la Liga Española de la Educación y de Fundación CIVES, Victorino Mayoral, y el secretario Liga Extremeña, Dionisio Castillejo, para reforzar las líneas de colaboración y proyectos que la entidad desarrolla con financiación provincial.

Durante el encuentro, el presidente de la organización ha destacado la actividad que la Liga desarrolla en Extremadura, y en particular en la provincia de Cáceres, donde cuenta con dos albergues juveniles educativos situados uno en el entorno del pantano de Gabriel y Galán, concretamente en Cáparra y, el otro, 'La Casa Verde' en la pedanía de Rincón del Obispo, de Coria.

Estos espacios impulsan iniciativas vinculadas al turismo educativo, acogiendo a jóvenes procedentes de distintos puntos de España, según informa la diputación cacereña.

Asimismo, la entidad gestiona un centro infantil en Coria y desarrolla programas de formación ocupacional, incluyendo cursos financiados por el Sexpe y la propia Diputación Provincial. En este sentido, se ha puesto en valor la labor que la Liga realiza en el medio rural, gracias al apoyo institucional, y se ha trasladado la voluntad de continuar fortaleciendo esta colaboración mediante nuevas líneas de ayuda.

Mayoral también ha querido plantear, en esta ocasión desde Fundación CIVES, vinculada a la Liga de la Educación, la ampliación del proyecto de investigación en materia de Memoria Histórica y Democrática sobre maestras rurales durante el franquismo financiado por la Diputación de Cáceres y presentado recientemente en el campus de la Universidad de Extremadura en Cáceres.

En esta nueva etapa se propone indagar en los testimonios de personas que vivieron su etapa educativa sobre el franquismo, "personas de entre 70 y 80 años, cuya experiencia directa permitirá profundizar en el conocimiento de cómo era la educación en ese periodo histórico", ha indicado, y todo ello para "extraer enseñanzas para el presente a partir del análisis del pasado educativo en España".