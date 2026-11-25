Acto institucional de la Diputación de Cáceres en el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha hecho un llamamiento a todos los gobiernos locales para "recuperar el impulso, revisar y reforzar las políticas de igualdad", como la mejor prevención de la violencia contra las mujeres, al tiempo que ha apelado a la conciencia social, la detección temprana, la protección efectiva, la justicia y la reparación para las víctimas.

Así se recoge en el manifiesto que ha elaborado la diputación provincial en este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y que se ha leído este miércoles en el transcurso de un acto a las puertas del palacio provincial en la capital cacereña, al que han asistido los miembros de la corporación con el presidente Miguel Ángel Morales a la cabeza, junto a trabajadores de la institución.

En el manifiesto, leído por la trabajadora Pepi Galindo, se ha recordado a las 47 víctimas de violencia de género en lo que va de año en España --44 mujeres y tres menores--. "A ellos debe dirigirse la denuncia social, la culpa y la vergüenza. El negacionismo pone en riesgo la seguridad, la libertad y la vida de las mujeres", asegura el texto.

"La violencia machista también se reinventa en las redes sociales reproduciendo entre la juventud los mismos patrones de dominación y sometimiento" por lo que "es necesario combatir los discursos que promueven la misoginia y los contenidos que normalizan el acoso y la violencia sexual", así como "acompañar a las jóvenes a la construcción de relaciones sanas, igualitarias y libres de violencia".

Además, se ha hecho hincapié en que "la experiencia confirma que cuanto más cercana es la administración, más eficaces son las medidas de sensibilización, de educación y de detención precoz, y mejor es la respuesta de urgencia o el seguimiento de los servicios".

"Los municipios de la provincia ejercen un papel fundamental en revertir códigos sexistas instaurados y asentar territorios libres de violencia hacia las mujeres y las niñas en nuestra provincia. Son además quienes desarrollan e implementan medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género", recoge el manifiesto, que hace un llamamiento a los gobiernos locales a reforzar sus políticas de igualdad.

También se recuerda en el manifiesto, consensuado por PSOE y PP, la "intensificación de la violencia sexual ejercida hacia las mujeres y niñas atrapadas en la guerra", ya que los casos de violencia sexual relacionada con conflictos verificados por las Naciones Unidas casi se cuadruplicaron entre 2022 y 2025.

ONU Mujeres aboga por la protección de todas las mujeres y niñas de sus derechos por su participación efectiva en la paz y la seguridad y por una inversión sostenida de iniciativa de prevención de conflictos y consolidación de la paz liderada por mujeres. "Exigimos que se respete el derecho internacional y que se ponga fin a la impunidad", subraya el texto.

"El 25N funciona como un potente recordatorio institucional y de movilización social, pero es una lucha que sostenemos cada día, en cada vecindario, en cada centro de trabajo y en cada espacio de la vida. Las agresiones, las brechas estructurales y el miedo ocurren cada día del año y requieren la acción continua los 365 días del año", añade el texto, que concluye que "detrás de cada dato hay vidas e historias que nos interpelan".

ALUMNOS DE LA ESAD

Antes de la lectura del manifiesto, alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) han interpretado una performance basada en la leyenda del "hilo rojo" que une a las personas pero también las puede llegar a oprimir hasta que consiguen liberarse.

A esta historia se ha referido también la diputada de Igualdad, Antonia Molina, que en su intervención ha incidido en que "no es suficiente con contar a las víctimas y lamentar los asesinatos", sino que la Diputación de Cáceres "cree firmemente que la violencia de género se puede prevenir con políticas de igualdad valientes y transformadoras".

"La educación, como dique, que prevenga que las nuevas generaciones de adolescentes y jóvenes dejen de considerar que la violencia de género no existe", ha dicho porque "la violencia se repite mientras nadie la cuestione" pero "la historia puede cambiar cuando alguien rompe el silencio y los demás nos comprometemos a actuar".

Molina ha recalcado que "la libertad de las mujeres no es sólo una conquista individual de ellas, de nosotras, es una responsabilidad colectiva". "Dejemos de preguntarnos ¿y por qué ella no se va? Y empecemos a preguntar ¿y por qué él la maltrata?", ha subrayado.

Su discurso ha terminado con un mensaje de esperanza a las mujeres que sufren violencia machista: "No te rindas, no cedas, por favor, no cedas, porque cada día es un comienzo, porque no estás sola, porque yo te quiero".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha lamentado que "la violencia contra las mujeres es una lacra de la sociedad y todavía, lamentablemente, estamos asistiendo a muchos asesinatos".

Morales se ha preguntado qué pasaría si en lugar de 47 mujeres asesinadas hubieran sido "futbolistas o artistas de primer nivel". "El país estaría patas arriba", ha respondido, al tiempo que ha lamentado la "deshumanización a la que estamos asistiendo" ante este tema. "Es terrible, y es una pena que esto pase a un segundo plano y todavía se cuestione", ha concluido.