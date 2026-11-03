Diputación de Cáceres lleva la calidad y diversidad de sus productos agroalimentarios al Fórum Gastronómico de Barcelona - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los productos agroalimentarios de calidad de la provincia de Cáceres regresan al Fórum Gastronómico de Barcelona, salón de referencia del sector de la hostelería, gastronomía y foodservice, que se está celebrando del 2 al 4 de noviembre en el recinto Gran Via de Fira Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat.

La Diputación de Cáceres acude a esta cita de la mano de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de la provincia, en una apuesta conjunta por dar visibilidad al sector agroalimentario cacereño, poner en valor sus productos y destacar la singularidad gastronómica y la identidad territorial de Cáceres.

Desde el stand expositivo de la institución provincial, profesionales y visitantes han podido conocer y degustar de primera mano la riqueza agroalimentaria cacereña, que se materializa en sus 14 figuras de calidad diferenciada.

Cabe recordar qu ese trata de las DOP Aceite Gata-Hurdes, Aceite Villuercas-Ibores-Jara, Cereza del Jerte, Dehesa de Extremadura, Miel Villuercas-Ibores, Pimentón de La Vera, Queso de Acehúche, Queso Ibores, Ribera del Guadiana y Torta del Casar, junto a las IGP Corderex, Cabrito de Extremadura, Ternera de Extremadura y Vaca de Extremadura.

Junto a la exposición de productos y sus respectivos materiales promocionales, en el espacio de la Diputación de Cáceres se han llevado a cabo demostraciones gastronómicas en vivo con la participación de los cocineros Francisco Romero, del Parador de Cáceres; José Manuel Fernández, del restaurante Tábula, y Rubén Hornero, del Hotel Abadía de Yuste.

Cada uno de ellos ha elaborado una propuesta de tapa a partir de los productos de denominación, poniendo de manifiesto la versatilidad del producto y las posibilidades que ofrecen para combiar tradición gastronómica e innovación culinaria.

Con esta presencia en Barcelona, la Diputación de Cáceres continúa trabajando en la promoción de los productos locales y en el fortalecimiento del tejido agroalimentario provincial, impulsando su comercialización e internacionalización y contribuyendo, al mismo tiempo, a la difusión de Cáceres como destino de referencia para el turismo gastronómico.

SOBRE EL FÓRUM

El Fórum Gastronómico de Barcelona es uno de los eventos más relevantes del sector Horeca, la restaura ción y la gastronomía en España y el sur de Europa.

En esta edición están participando más de 350 empresas expositoras y por él están pasando profesionales nacionales e internacionales, incluyendo chefs, productores, distribuidores, responsables de compras, medios especializados y público gourmet. En sus últimas ediciones ha contado con más de 20.000 visitantes profesionales y la participación de marcas de más de 15 países.

El evento destaca por su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la promoción del producto local, convirtiéndose en una plataforma internacional para la creatividad culinaria que conecta con el territorio.

demás de ser escaparate de tendencias, nuevas técnicas y soluciones para la restauración, el Fórum ofrece oportunidades estratégicas de networking, desarrollo profesional y negocio, sirviendo de punto de encuentro clave para fortalecer y optimizar el tejido gastronómico nacional e internacional, informa la diputación cacereña.