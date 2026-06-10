La Diputación de Cáceres lleva la formación en turismo inteligente a seis localidades de la provincia

Archivo - Turistas en la calle Arco de la Estrella de Cáceres - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres continúa avanzando en el despliegue de la Plataforma Inteligente de Destino (PID), en el marco del proyecto Destino Turístico Inteligente (DTI) Provincia de Cáceres, con la puesta en marcha de una ronda de jornadas presenciales dirigidas a empresas turísticas, equipos técnicos, oficinas de turismo, centros de interpretación, grupos de acción local y representantes institucionales de toda la provincia.

Tras las sesiones online de presentación que se desarrollaron a finales de mayo, ahora se han organizado sesiones formativas presenciales sobre 'Tu papel en la PID', diseñadas para trasladar el proyecto a la práctica y trabajar sobre cómo las empresas, profesionales del sector turístico, representantes institucionales y equipos técnicos del territorio pueden usar respectivamente el nuevo ecosistema digital de turismo inteligente en el día a día.

El principal objetivo de esta nueva tanda de iniciativas formativas es mejorar la visibilidad de las empresas, fortalecer la promoción turística y facilitar una gestión más eficiente basada en datos. El taller forma parte del proceso de activación, capacitación y acompañamiento que la diputación está desarrollando para favorecer la incorporación de los agentes turísticos al ecosistema digital provincial.

LAS JORNADAS

Las jornadas se celebrarán los días 16, 17 y 18 de junio en seis puntos estratégicos del territorio como son Brozas, Cáceres, Plasencia, Moraleja, Navalmoral de la Mata y Trujillo. El mismo contenido del taller se repite en cada localidad y cada franja horaria para que cada persona elija el que más se adecúe a su disponibilidad o proximidad a la localidad de origen.

En la jornada se abordará la Plataforma Inteligente de Destinos con un enfoque útil y se enseñará cómo participar, qué información preparar, qué roles tendrá cada agente y cómo convertir datos y contenidos turísticos en visibilidad, promoción y mejores decisiones.

El taller incluirá un bloque común práctico, un espacio de café-networking y sesiones específicas para las empresas turísticas y los equipos técnicos y de gestión de destino.

Cada jornada combinará una sesión común sobre el proyecto DTI Provincia de Cáceres y la Plataforma Inteligente de Destinos con sesiones de contenido específico para empresas y para gestores turísticos.

En el caso de las empresas, los talleres abordarán cuestiones relacionadas con la gestión de la información turística, la mejora de la visibilidad digital, el posicionamiento online, la promoción de productos y experiencias, la relación con clientes y el aprovechamiento de datos para mejorar la toma de decisiones comerciales.

Por su parte, los equipos técnicos y de gestión pública trabajarán aspectos vinculados a la gobernanza turística inteligente, la estructuración de productos turísticos, la calidad de los datos, la coordinación territorial y el uso de información e indicadores para la planificación y gestión de destinos.

El objetivo es que los participantes comprendan, no solo el funcionamiento de las soluciones digitales disponibles, sino también cómo pueden aplicarlas en su actividad diaria para generar mayor valor para el territorio y para sus propios proyectos. Las personas interesadas pueden inscribirse en las sesiones de forma online.

La Diputación de Cáceres continúa impulsando un proceso de transformación turística que busca fortalecer la competitividad del sector, mejorar la coordinación entre agentes y facilitar el acceso a herramientas digitales que permitan aprovechar mejor el potencial turístico de la provincia.

Las jornadas constituyen además una oportunidad para que empresas y entidades conozcan de primera mano los próximos pasos del proyecto y las posibilidades para participar activamente en la construcción de un modelo turístico más innovador, conectado y sostenible.